Ataoğlu: "Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının tarihine ve kimliğine yön veren bir semboldür"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde önemli bir lider olduğunu kaydeden Ataoğlu, Dr. Küçük’ü vefatının 41’inci yıldönümünde rahmet ve minnetle andı.

“O, halkımızın hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine öncülük etmiş, fikirleri ve kararlılığı ile bağımsızlık yolunda bizlere ışık tutmuştur.” ifadelerine yer veren Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Dr. Fazıl Küçük, sadece bir lider değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının tarihine ve kimliğine yön veren bir semboldür. Onun bıraktığı miras, bugün bize rehberlik etmeye devam ediyor.

Eşitlik, adalet ve barış konusundaki inancı, halkımızın haklı mücadelesini uluslararası alanda duyurmasında büyük bir rol oynamıştır.

Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bıraktığı değerleri yaşatmak için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Dr. Fazıl Küçük’ün ideallerine bağlı kalarak geleceğe emin adımlarla yürüme kararlılığımızı sürdüreceğiz. Ruhu şad olsun."