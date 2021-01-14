Ataoğlu: Dr. Küçük Kıbrıslı Türklerin dirayetinin ve azminin simge ismi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıslı Türklerin dirayetinin ve azminin simge ismi olduğunu kaydetti.

Bakan Ataoğlu, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Küçük’ü saygı ve hürmetle andığını belirten Ataoğlu, “Kıbrıs Türkleri’nin yolunu bağımsızlığa, özgürlüğe çeviren Dr. Fazıl Küçük, vatan toprağında her türlü zulüm ve zorbalığa maruz kalan Kıbrıslı Türklerin dirayetinin ve azminin simge ismi olmuştur” dedi.

Dr. Küçük’ün, adada verdiği mücadeleler sayesinde tarihin akışını yeniden yazan Türk halkının özgürlüğe giden meşalesini yaktığını ifade eden Ataoğlu, Türk milletinin Dr.Fazıl Küçük’ün verdiği mücadeleyi asla unutmayacağını vurguladı.

Bakan Ataoğlu mesajının sonunda, “Gösterdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatan, özgürlük kahramanı, halk adamı, doktor, gazeteci, politikacı, en önemlisi çağdaş, özgürlükçü Kıbrıs Türkü olan Dr. Fazıl Küçük’ü, mücadele liderimizi asla unutmayacak ve O’nun emanetini geleceğe taşıyacağız. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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14/01/2021 16:10