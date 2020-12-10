Ataoğlu, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, insan hakları alanında tüm vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Parti Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, “Bütün insanlar ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan en temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu haklar doğmakla kazanılır. İnsanların sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmesi, insan olma haysiyetine uygun bir yaşam sürebilmesi için bu haklar çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, bir ülkede insan haklarına gösterilen saygının, o ülkenin uygarlık düzeyinin bir ölçüsü olduğunu kaydederek, bu hakların ve bilincin tam olarak benimsenmesi ve uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun bireylerde olmasının önemine değindi.

Ataoğlu, bugünün insanlığın ve çağdaş dünyanın ortak değer ve paydası olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin 72’nci yılı olduğunu belirtti.

Engelliler, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşların bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri ve daha iyi hayat standartlarına ulaşmaları için ellerinden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceklerini kaydeden Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Herkesin temel hak ve özgürlüklerinden yararlandığı, insanların onurlu bir şekilde yaşadığı, hukukun üstünlüğünün ve adil yargılanma şartlarının üst düzeyde olduğu, demokratik ve çağdaş, birlik ve beraberlik ruhuyla barış, huzur ve mutluluk dolu, insana sırf insan olduğu için değer verilen bir dünya dileğiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.”

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10/12/2020 18:03