Ataoğlu, Eko Turizmci Altan ve Komili’yle görüştü

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eko turizmci ve araştırmacı yazar Zekai Altan ile eko turizmci Gülay Komili’yi kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Altan, kabulde yaptığı konuşmada, Afrika’nın Gana ülkesinde Eko Turizm Halk Bilinçlendirme Eğitimi düzenleyeceklerini kaydetti.

Altan, Acra şehrinde düzenleyecekleri Eco/Agro turizm konularındaki eğitime Türkiye-Göynük ve Acra yerel yönetimlerinin de katkı koyacağını belirtti. Altan, eğitim program sonrasında düzenlenecek Kültür ve Ekoloji Şöleni Etkinliği’nin açılışına Bakan Ataoğlu’nu da davet etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, böyle bir çalışmanın KKTC adına memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, Zekai Altan’ı tebrik etti.

Ataoğlu, ülkemizin bu alanda yurt dışında etkin bir biçimde tanıtılmasına da değinerek KKTC’de sure zaman içinde oluşan bilgi birikimlerinin yurt dışında yabancı ülkelerde değer bulmasının güzel bir olay olduğunu söyledi.