Ataoğlu: Ekonomiden önce halkın sağlığı daha değerli

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun kısa bir değerlendirme yaptığını ve Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Komitesi’nden gelecek olan kararların beklendiğini söyledi.

Fikri Ataoğlu, ekonomiden önce halkın sağlığının daha değerli olduğunu belirterek, üst komiteden gelecek değerlendirmelerinin Başbakan Ersan Saner’e gelmesiyle Bakanlar Kurulu'nun tekrar bir araya geleceğini ifade ederek," akşam üzerine doğru bazı şeylerin netleşeceğine inanıyorum" dedi

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25/01/2021 15:01