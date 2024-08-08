Ataoğlu: Erenköy Destanı, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, egemenlik, vatan ve bayrak uğruna neler yapabileceğinin en büyük kanıtıdır

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erenköy Destanı'nın, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, egemenlik, vatan ve bayrak uğruna neler yapabileceğinin en büyük kanıtı olduğunu kaydeden Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı, 60 yıl önce Erenköy’de sergilediği eşsiz kahramanlık ve vatan sevgisiyle, Anavatan Türkiye’ye duyduğu sarsılmaz güven ve inancı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Erenköy Destanı, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, egemenlik, vatan ve bayrak uğruna neler yapabileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu destansı mücadele, Kıbrıs Türk halkına yıllarca ümit ışığı olmuş; huzura, özgürlüğe ve egemenliğe ulaşmamızın temelini oluşturmuştur. Erenköy’de verilen bu onurlu mücadele, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından biridir. Bugün bizler, özgürlüğümüze ve aydınlık yarınlara kavuşmamız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mücadelesini daima minnet ve şükranla anıyoruz. Onların bizlere miras bıraktığı bu kutsal vatan topraklarını, aynı sevgi ve bağlılıkla korumaya ve daha ileriye taşımaya kararlıyız.”

Bakan Ataoğlu, atalardan devralınan bu bayrağı, Anavatan Türkiye’nin kendilerine verdiği güç ve destekle daha da yukarılara taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Vatana sahip çıkmanın haklı gurur ve onuru, bizden sonraki nesillerin de aynı sevgi ve bağlılıkla bu toprakları koruyup sahiplendiğini gördükçe katlanarak artacaktır.” diyen Ataoğlu, mesajını şöyle sonlandırdı:-

“Şanlı Erenköy Direnişi’nde KKTC’nin var olması için canını feda eden tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Erenköy Gazilerimizi saygıyla selamlıyor, Mücahit halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu kahramanlık destanını, geleceğe daha güçlü ve kararlı adımlarla yürümemiz için bir ışık olarak görüyorum. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde, özgür ve bağımsız KKTC’yi daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz.”