Ataoğlu, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erenköy Direnişi’nde sergilenen “destansı mücadelenin Kıbrıs Türk halkının huzura, özgürlüğe ve egemenliğe ulaşmasının temelini oluşturduğunu” belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu’nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

“58 yıl önce Kıbrıs Türk halkı, Erenköy’de vatan sevgisini, Anavatana duyduğu güven ve inancı ve hiçbir şart altında esareti kabullenmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Erenköy destanı, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, egemenlik, vatan ve bayrak söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara iterek cepheye koştuğunun göstergesidir.

Bu destansı mücadele Kıbrıs Türk halkına yıllarca ümit ışığı olmuş; huzura, özgürlüğe ve egemenliğe ulaşmasının temelini oluşturmuştur.

Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne ve aydınlık günlere kavuşturmak için şehit ve gazilerimizin canı pahasına verdiği mücadele, gelecek nesiller tarafından daima minnet ve şükranla anılacaktır.

Bizler de atalarımızdan devraldığımız bayrağı, anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle ülkemizi daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Vatana sahip çıkmanın haklı gurur ve onurunu, bizden sonra gelen çocuklarımızın bu toprakları aynı sevgi ve bağlılıkla koruyup sahiplendiklerini gördükçe artacaktır.

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan Şanlı Erenköy Direnişi’nde KKTC’nin var olması için canını feda eden tüm şehitlerimizin önünde saygı, sevgi, minnetle eğiliyor, Erenköy Gazilerimizi saygıyla selamlıyor, mücahit halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

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07/08/2022 14:48