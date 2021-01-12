Ataoğlu: Erken seçim öncelik olmamalı

Haber Kıbrıs-Özel

Hükümet ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, meclis başkanlığı seçiminde hükümet adayı Resmiye Canaltay'ın yeterli oyu alamamasının ardından Başbakan Ersan Saner’in erken seçim açıklamasını değerlendirdi.

Fikri Ataoğlu, ülkenin 2 ay hükümetsiz kaldığı, salgının devam ettiği, ekonominin dibe vurduğu bir dönemde neler yapılmasının konuşulması gerekirken erken seçime gidilmesini doğru bulmadığını söyledi.

BRT'de Manşet+ programında açıklamada bulunan Ataoğlu, erken seçimle ilgili başbakanla görüşmesi olmadığını ancak erken seçime gidilmek zorunda kalınırsa diğer partiler gibi erken seçime hazır olduklarını aktardı.

Ataoğlu, bugün Başbakanı arayıp, hükümet ortakları ile birlikte 3'lü bir görüşme talep edeceğini vurguladı.

Ataoğlu,“Erken seçime ülke hazır mı diye sorgulamadan karar almak doğru değil. Bu hükümet 3 partilidir. Diğer partilere danışmadan açıklama yapıldı. Ne kadar doğrudur ciddi şekilde tartışılması lazım” dedi.

Başbakanla konuştuğunu ve böyle bir kararın neye göre alınacağını sorduğunu anlatan Ataoğlu “Başbakan, kendi grubunda meclis başkanı seçilememesi durumunda böyle bir karar alacağını söyledi. Hepimizin gündeminde sağlık, ekonomi ve insanlar olmalı. Bunlar ortada dururken seçime gitmek ne kadar doğrudur” ifadelerini kullandı.

Erken seçim tarihlerinin Eylül 2021 veya Mayıs 2022’de yapılamasının daha uygun olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “Ekim 2021’de erken seçim için çekincem vardı çünkü Ekim'de bütçe görüşmeleri var. 2021 yılı için Eylülü önerdim. Haziran ayında ara seçim yapılmazsa, 2022 Mayıs ayına kadar ötelenebilir” diye konuştu.

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12/01/2021 10:42