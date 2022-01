Ataoğlu: Eximbank’ı kuracağız

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, “ modern dünyada sadece üretmenin bir ülke için yeterli olmadığını, ihracat yapılması gerektiğini belirtti ve “ DP’nin içinde olacağı yeni hükümet döneminde bu amaçla bir Eximbank kurulacağını” vurguladı.



Ataoğlu, BRT’de yaptığı konuşmada partisinin, turizm, hayvancılık, ihracatın gelişmesi konularındaki görüşlerini anlattı.



“ Partisinin önümüzdeki süreçte ihracatçılara her konuda tam destek vereceğini, ülkenin yeni bir ihracat hamlesi başlatmasını sağlayacağını” söyleyen DP Genel Başkanı Ataoğlu şunları kaydetti:



“Özel sektörün katılımı ile yeni bir stratejik planlama yapılacaktır. Dünya’daki eğilimler ve özel sektörün tercihleri dikkate alınarak, ülkemizin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve yüksek katma değerli sektörler belirlenecektir. Bu sektörler uluslararası normlar çerçevesinde desteklenecektir. İhracatı desteklemek ve artırmak için ihracat bankası (Eximbank) kurulacaktır.”



Fikri Ataoğlu’nun konuşmasının tam metni şöyledir:



“ TURİZMDE KKTC’NİN MARKALAŞMASI İÇİN ÇALIŞILACAK”



Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı, değerli kardeşlerim Bayrak Radyo Televizyon Kurumu radyo ve televizyonda yayınlanmakta olan seçim konuşmalarımızın dördüncüsüne başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlarım.



Bu konuşmamda geleceğimiz, özgürlüğümüz, egemenliğimiz için son derece önemli olan ekonomik kalkınmamız üzerinde durmaya devam edecek, Demokrat Parti olarak turizmimizin , tarım, ihracat ve hayvancılığımızın gelişmesi için planladıklarımızı sizlere aktaracağım.



Öncelikle daha fazla gelir elde etmemiz gereken turizminiz için yapacaklarımıza, değinmek istiyorum.



Sürdürülebilir turizmin gereği olarak, turizm alanındaki tüm uygulamalarda doğal-kültürel ve sosyal çevrenin talep ve gereklerini göz önünde bulunduran anlayış devam ettirilecektir.



Turizm sektöründe yönetim, yatırım ve pazarlama alanlarındaki politikalar, fiziki, kültürel ve sosyal çevre uyumu içinde tasarlanmış “destinasyon” odaklı bir anlayışla devam ettirilecektir.



Turizm Bakanlığı ile sektörel örgütler ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler geliştirilmeye devam edilerek, sektör örgütlerinin ve yerel yönetimlerin yetki ve imkânlarını artıran mevzuat altyapısı geliştirilecektir.



Bir turizm ülkesi olarak “KKTC” markasının oluşturulmasına dönük tanıtma projelerine önem verilecektir,



Sektörün istihdam oluşturmadaki gücü göz önünde bulundurularak, turizme özel insan kaynakları programları geliştirilecektir.



Turizmin sağladığı pazar ve tanıtma imkânları doğru değerlendirilerek, geleneksel el sanatlarımızın canlı bir sektör haline getirilmesi sağlanacaktır.



Turizm yatırımları, “bölge geliştirme” anlayışı içinde değerlendirilecektir.



“ ÜRETİM VE İHRACAT ÖN PLANDA OLACAK”



Değerli kardeşlerim, tarih boyunca, bireyler, aileler, ülkeler ya da toplumlar için kilit nokta, her zaman ürettiği ile tükettiği arasındaki dengenin kurulması olmuştur. Bu denge kurulmadığı müddetçe ne kişisel, ne aile, ne de ülke ya da toplum olarak yaşam kalitemiz aranmayacaktır.



DP, “üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur” kuralının bilinciyle, sanayi yatırımlarını artırıcı düzenlemelere ve sanayiciye hak ettiği önemi verecektir.



Dünya endüstri devriminde 4’ncü evreyi geride bırakmaya hazırlanırken, ülkemiz bu konuyu çok geriden takip etmektedir.



Bilgi ve teknolojinin çok şey ifade ettiği günümüz dünyasında, teknolojiyi takip etmeye çalışan sanayi kuruluşlarımızın bile, ülkemizdeki teknolojik alt yapı eksikliklerinden dolayı teknolojiye erişimi kısıtlanmaktadır.



Sanayicinin rekabet gücünü artırmak, yerel ve uluslararası pazarlara mal/hizmet üretmek ve ülkemizin üretim potansiyelini harekete geçirmek için etkili bir sanayi politikasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda üretime önem veren; eğitim sistemi, teşvik politikaları, dış ticaret rejimi, kredi politikaları ve yatırım politikaları ele alınmalıdır…



“ İSTİHDAM YARATAN TEŞVİKLER UYGULANACAK”



DP, uygulayacağı politikalarla, ekonominin genelinde geleneksel üretim yöntemlerini dönüştüren, yenilenmeyi teşvik eden ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlayan üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasını ve etkin kılınmasını sağlayacaktır.



PARTİMİZ, bu amaca ulaşabilmek için hızlı bir şekilde aşağıdaki tedbirleri uygulamaya koyacaktır.



İstihdam yaratan, teknolojik gelişmeyi hızlandıran, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan etkin bir teşvik sistemi kurulacaktır.



Sanayicinin ihtiyaç duyduğu, düşük faizli finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır.



“ SANAYİCİNİN GİRDİ MALİYETLERİ YENİDEN DÜZENLENECEKTİR”



Sanayicinin enerji, haberleşme gibi girdi maliyetleri rekabet gücünü destekler şekilde yeniden düzenlenecektir.



Hammadde ithalatı üzerinden alınan vergiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.



Hammaddesi tamamen yerli üretim olan ürünlerin ithalatı yeniden düzenlenecektir.



Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile ilgili çalışmalar geliştirilecektir.



Gerçek sanayici ile ithal ettiği ürünlere çok düşük katma değer katan üretici arasındaki fark gözetilecektir.



Sektörel ve bölgesel bazda, firmaların kümelenmelerini sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve teknopark uygulamaları yaygınlaştırılacak, hali hazırda var olan bölgelerin altyapıları geliştirilecektir



Sanayileşmede, kurumsal sosyal sorumluluk, insan ve çevre faktörleri hassasiyet ile ele alınıp desteklenecektir.



Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı modern dünyada sadece üretmek yetmez. Dış satım, yani ihracat yapmanız lazım...





“ İHRACAT İÇİN EXİMBANK KURULACAK”



PARTİMİZ önümüzdeki süreçte ihracatçılarımıza her konuda tam destek verecek, ülkemizde yeni bir ihracat hamlesinin başlamasını sağlayacaktır.



Özel sektörün katılımı ile yeni bir stratejik planlama yapılacaktır. Dünya’daki eğilimler ve özel sektörün tercihleri dikkate alınarak, ülkemizin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve yüksek katma değerli sektörler belirlenecektir. Bu sektörler uluslararası normlar çerçevesinde desteklenecektir.



İhracatı desteklemek ve artırmak için ihracat bankası (Eximbank) kurulacaktır.



Yeni pazarlara ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.



Özel sektörün markalaşma yönündeki çalışmaları özendirilecektir.



İhracatçı firmaların en önemli girdilerini oluşturan enerji, istihdam ve haberleşme giderleri düşürülecek, ihracatçılarımızın rekabet etmeleri sağlanacaktır.



Sevgili kardeşlerim, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel ölçekte rekabet edebilir bir ekonomi yaratmanın en önemli araçlarından biri enerji politikalarıdır.



Türkiye ile yapacağımız İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda üzerinde önemle duracağımız konuların başına enerji konusu olacaktır.



“ ENERJİ MALİYETLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ”



Türkiye ile aramızda elektrik enerjisi için bir enterkonnekte sistem kurulması projesi bize göre artık yaşama geçmelidir.



Enerji maliyetimizi aşağıya çekmeliyiz…



Uygulanan yanlış politikalardan dolayı, enerji alanını ülkemiz için içinden çıkılması zor bir sorun haline getirmişlerdir.



Bu mali külfetin, yüksek birim fiyatlar ve yüksek vergilerle tüketicilere aktarılması; enerji tüketimini caydıran, büyümeyi yavaşlatan, yerli sanayimizin rekabet edebilirliğini engelleyen sonuçlar doğurmaktadır.



DP’nin enerji politikalarının temelini, enerjinin ucuz ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi, vatandaşın bütçesindeki yükün azaltılması, çevre ve insan sağlığının korunması oluşturmaktadır.



Söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi için;



Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yönelinecek,



Çevrenin korunması amacıyla, temiz enerji kaynakları ve dönüşüm teknolojisinden yararlanılacaktır.



Üretim, iletim, dağıtım ve servis sağlamada verimlilik artırılacaktır.



Ucuz enerji sağlanacaktır.



Elektrik kesilmeleri ve voltaj değişiklikleri, sanayide önemli kayıplara neden olmaktadır. Tüketicilere sağlanan enerjinin kalite ve sürekliliğinin sağlanması için dağıtımdaki aksaklıkları giderici önlemler alınacaktır.



Çevrenin bir değer ve maliyet unsuru olduğu dikkate alınarak, enerji dönüşüm işlemleri sırasında ortaya çıkan kirleticiler titizlikle kontrol edilecektir.



“ DP SAMİMİDİR VE HİZMETE HAZIRDIR”



Değerli kardeşlerim bugünkü konuşmamın sonuna gelirken sizlere bir kez daha, ülkemizin sorunlarına sahip çıkmanız ve 23 Ocak Pazar günü yapılacak seçimde doğru karar vermeniz çağrısında bulunuyorum.



Demokrat Parti samimidir, size hizmete hazırdır.



Desteğinizi boşa çıkarmayacağız…



Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim…



Sağlıkla, mutlulukla kalınız…

Bu habere tepkiniz:



15/01/2022 17:56