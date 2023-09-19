Ataoğlu, Gaziler Günü’nü kutladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “19 Eylül Gaziler Günü”nü kutladı.

Ataoğlu, Gaziler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için cesaretle mücadele eden gerçek kahramanlarımızdır.

O’nların özverisi ve fedakarlığı, bizlere özgür bir yaşam sunma hakkını verdi. O’nların cesareti, gösterdiği üstün kahramanlık ve vatanseverlik, hepimizin gurur duymasına neden oluyor.

Gaziler Günü, sizleri anmak ve saygı göstermek için ayrılmış özel bir gündür fakat bizler size yaşadığımız her gün minnet ve şükran duyuyoruz. Sizler, ülkemizin yaşayan birer sembolüsünüz ve her zaman saygı ve minnetle hatırlanacaksınız.

Gaziler Günü'nü kutlarken, sizlere sağlık, mutluluk ve huzur dilerim.

Bu özel gün vesilesiyle aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle anıyorum.”