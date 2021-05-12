Ataoğlu, Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı İsrail'i kınadı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının insanlık dışı olduğunu ifade etti.

Fikri Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in çocuk, kadın, sivil demeden yapmış olduğu saldırıları derin bir endişe içinde takip ediyoruz. Ramazan ayının son günlerinde yaşanan bu insanlık dışı hareket, rahatsız edici olup, kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Gazze’deki sivillere ve dini mekanlara yönelik saldırıların büyük vicdansızlık olduğunu belirten Ataoğlu, “Bu gelişmeleri en güçlü şekilde kınıyorum. Ramazan Bayramı arifesinde artan bu şiddetin sona ermesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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12/05/2021 17:04