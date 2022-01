Ataoğlu: Gençlerimize güveniyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki heyetle ziyaret ettiği Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde, ülkenin içinde bulunduğu, özellikle sağlık ve ekonomi alanlarındaki zor süreci aşabilmenin en büyük motivasyonunun, Devlet’e inanmaktan ve güvenmek olduğunu vurguladı.

Ataoğlu beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği, TMT Lefkoşa Şubesi ziyaretinde, Kıbrıs TMT Derneği Başkanı Kazım And ve bazı dernek üyeleri ile biraraya geldi.

“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Ataoğlu ziyaretinde yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi içerisindeki öneminin iyi anlaşılması gerektiğini, özellikle gençlerin geçmişi iyi bilerek, geleceğe adım atmaları gerektiğinin altını çizerek, “Gençlerimize güveniyoruz. Onlar, geçmişini bilen, geleceğe güvenle yürüyen Kıbrıs Türk gençleridir” dedi.

İNANCIMIZ ve HEDEFLEDİKLERİMİZLE, GELECEĞİ EN GÜZEL ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ”

KKTC’nin vatan toprağı olması için yıllarca mücadele edildiğini anlatan Ataoğlu, bu zor günleri yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun geleceğe umutla bakabilecekleri bir yapının oluşması için, gerekli olan motivasyonun, devlete olan inanç olduğunun altını çizerek, “Biz Devletimiz’e inanıyoruz. Bu ianançla harmanladığımız hedeflerimizle, geleceği en güzel şekilde inşa edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesinde, TMT’nin ve Anavatan Türkiye’nin önemine vurgu yapan Ataoğlu, “bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet duygularımızla bu vesileyle bir kez daha anıyorum” ifadelerini kullandı.

AND: “KKTC DEVLETİNE İNANAN PARLİLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

Kıbrıs TMT Derneği Başkanı Kazım And da ziyarette yaptığı konuşmada, 23 Ocak seçimlerinin zor koşullar altında yapılacağını, pandeminin hayatı zorlaştırdığını söyledi.

Seçimlerde Anavatanına bağlı, KKTC devletine inanan partilere yönelik oy kullanacaklarını da ifade eden And, Demokrat Parti’ye başarılar diledi.

14/01/2022 09:31