Ataoğlu: Görüşme talebi olursa reddetmemiz söz konusu değil

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muazzez Gazihan'ın programında hükümet içerisindeki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu, YDP'nin hükümetten çekilme kararıyla ilgili olarak “Kendi iç muhasebemizi yaparak vereceğimiz kararlar, bu şekilde mi adlandırılmalı? Herhangi bir konu çözülemediğinde hemen ‘hükümeti bozalım’ demek doğru bir yaklaşım değil. Öncelikle yapılması gerekenlere bakarak ve öncelik sırasını dikkate alarak hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, hükümeti kuran üç parti başkanının, ülke genelinde vatandaşı mutlu edecek çözüm önerileri geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Birkaç kişiyi mutlu edecek çözümler değil, ülke genelindeki sorunlara yönelik kalıcı çözümler üretmemiz gerekir” dedi.

Parti içi sorunlardan ziyade ülke genelindeki sıkıntılara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, hükümet ortakları arasında görüşme eksikliği olduğu iddialarını da değerlendirdi. “Görüşmeme gibi bir durum yok. Bu sıkıntıların ortaya çıktığı günler yılbaşı öncesiydi. Bütçe görüşmeleri sırasında birçok kez bir araya geldik. O günlerde Başbakan yurtdışındaydı, üç ortaktan biri yurtdışındaydı. YDP, parti meclisi toplantısını erteledi. Belki de parti meclisi toplantısı öncesinde bu konular görüşülebilir ve 25’indeki toplantı rutin bir görüşme olarak geçer” dedi.

Ataoğlu, herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmediğini belirterek, “Bütçe görüşmelerinden sonra üç parti başkanının bir araya gelerek bu konuları görüştüğü bir toplantı olmadı. Ancak böyle bir talebi olursa reddetmemiz söz konusu değil” şeklinde konuştu.