Ataoğlu: Halk dansları, Kıbrıs Türk Kültürünü gelecek nesillere taşıyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun 8. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, genel kurula Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve federasyona bağlı bulunan dernekler katıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen genel kurulda konuşan Ataoğlu, kültürel değerlerin ve sanatın önemine vurgu yaptı.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sosyalleşme adına büyük önem arz eden Halk Dansları Federasyonu’nun ez az eğitim faaliyetleri kadar faydalı faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, kültürel değerlerin korunması ve kültürün gelecek nesillere aktarılması adına Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Ataoğlu, özellikle halk danslarının, adadaki Türk varlığından itibaren nesilden nesile görsel ve sözel olarak aktarıldığını, bunun da geriden gelen gençlere ışık olduğu belirtti.

Geçlerin dış dünyaya açılımının ve KKTC bayrağını oralarda dalgalandırmasının onur verici olduğunu anlatan Ataoğlu, her doğan fırsatta gençlerin yurt dışına açılabilmesi için öncülük edeceklerini söyledi.

Halk Dansları Federasyonu’nun ülkeyi yurt dışında temsil eden federasyonlardan biri olduğunu da ifade eden Ataoğlu, zaman zaman ambargolarla karşılaştıklarını, sanatta ambargonun yaşanmasının çok büyük bir ayıp olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde karşılaşılacak her türlü zorlukta federasyonun yanında olacağını da belirten Ataoğlu, hep birlikte mücadeleye hazır olduğumu söyledi.

ÖZLEM KADİRAĞA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Öte yandan divanın oluşumu, slayt gösterisi, protokol konuşmaları ve mali raporun okunmasının ardından yapılan oylamada Özlem Kadirağa yeniden başkanlığa seçildi.

Özlem Kadirağa başkanlığındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

“Yönetim Kurulu; Tanju Hastunç, Mehmet Gulle, Gülgün Dargın, Edip Barbaros, İsmet Yılmaz, İnci Nebih.

Denetleme Kurulu: 1. Mehmet Birinci, 2. Ayhan Bıçaklı, 3.Faik Arçay. Disiplin Kurulu: 1. Adem Öksüzoğlu, 2. Niyazi Öztürk, 3. Seren Palabıyık.”

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27/02/2022 11:49