Ataoğlu, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı: Onlar bize emanet

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Hayvanları Koruma Günü” yayımladığı mesajda, hayvanların yaşam haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Onlar bize emanet” dedi.

Demokrat Parti Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, “Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayvanların yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve onların haklarına saygı göstermenin insanlık göstergesi olduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk toplumu olarak, hayvanları sevgi ve saygıyla kucaklamalıyız. Onların yaşam haklarına saygı göstermeli, koruma altına almalı ve kötü muameleye karşı durmalıyız. Hayvanların refahı, toplumumuzun refahının bir yansımasıdır.

Sokaklarda kaybolmuş, bakıma muhtaç hayvanlara yardım eli uzatma ve onları korumalıyız. Lütfen birlik olalım, sahipsiz hayvanlara yardım edelim ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba sarf edelim. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlarken, hayvan sevgisi ve koruma duyarlılığının her zaman içimizde yaşamasını dilerim.”