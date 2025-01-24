Ataoğlu: Hedefimiz sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir çevre yönetimi

Güngör Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Fizibilite toplantısı gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında arasında imzalanan antlaşmaya istinaden, birçok konuda devam eden çalışmalardan birisi olan Güngör Katı Atık Tesisi Karakterizasyon Çalışmaları ve Fizibilite raporu tamamlanarak, bugün gerçekleştirilen toplantıda sunumu gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC genelindeki 18 Belediye Başkanları, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Çevre Ajansıu Yetkilileri ve Çevre Koruma Dairesi Yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Güngör Katı Atık Tesisi ile ilgili, Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ile gerçekleştirilen ve tamamlanan karakterizasyon çalışmaları ve fizibilite raporunun sunumu gerçekleştirildi.

SERİM: “ÇAĞIN GEREKLİLİĞİNE UYGUN KATI ATIK MASTER PLANI HAZIR”

Toplantıda sunum öncesi bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC’de çevre kirliliğinin azaltılması, çevrenin korunması ve kullanma dengesinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

“Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları ile Türkiye Çevre Ajansı uzmanlarının yoğun bir mesai harcayarak, gerek arazide gerekse de merkezde gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, atık karakterizasyonu ve fizibilite çalışmalarını tamamladılar” diyen Serim, “2040 yılına uzanan, çağın gereklerine uygun, en etkili ve verimli, sonuç odaklı bir master plan geliştirdiler” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, büyük bir emek harcandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ederek, “sonucunda Kıbrıs Türk Kardeşlerimizin geleceğine katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

ATAOĞLU: “HEDEFİMİZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE YARATMAKTIR”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da toplntıda yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan mutabakat çerçevesinde, ülke genelindeki tüm çevre konularına yönelik olarak geniş çaplı bir çalışmanın yürütüldüğünü, bunun da amacının KKTC’de sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Ataoğlu, “ülkenin geleceğini ilgilendiren en hayati konulardan biri olan çevrenin sürdrürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacı ile ortaya konan değerli çalışmalara katkı koyanlara, gelecek nesiller adına teşekkür ederim” dedi.

Fizibilite raporunun değerli olduğuna da dikkati çeken Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, emek veren, mesai harcayan tüm bürokrat ve uzmanlara teşekkür ederek, ülkenin geleceği adına çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

OĞUZ; “EN KISA ZAMANDA KATI ATIK SORUNUN ÇÖZÜMÜ ELZEMDİR”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yaptığı konuşmasında, katı atık sorununun biran önce çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, “bugün bu toplantıda görüyorum ki, çözüme daha da yakınız. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından, fizibilite raporunun sunumuna geçildi.