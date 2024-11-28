Ataoğlu: ''Helal Expo, küresel iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir zemin''

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında İstanbul’da düzenlenen Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İstanbul Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarında tanıtılıyor. Expo, 27-30 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde devam edecek.

Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) koordinasyonu ile Discover Events tarafından organize edilmektedir.

Organizasyonun açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılarak birer konuşma gerçekletirdiler.

Fuara KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ile Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Mali Sekreteri Remzi Gardiyanoğlu da katıldı.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu fuarın açılışında yaptığı konuşmada sağlık turizmi ve helal turizm hakkında KKTC’nin uygun bir destinasyon olduğuna değinerek ülke turizmi hakkında bilgiler verdi.

“Turizm ve sağlık sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı ile Dünya Helal Zirvesinin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Hepinizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin selam ve sevgileriyle selamlıyorum.

Bu önemli platform, yalnızca turizm ve sağlık sektörlerinde yeniliklerin paylaşılmasını değil, aynı zamanda farklı kültürler, inançlar ve ülkeler arasında güçlü iş birlikleri kurulmasını sağlayan değerli bir buluşma noktasıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizm ve eğitim adası olmakla birlikte her yıl gelişen ve ilgi gören bir ada konumundadır.

Turizmi sadece güneş, deniz ve kumsal üçgeni ile sınırlandırmıyoruz. Ülkemiz, sağlık turizmi ve helal turizmi gibi alternatif alanlarda da güçlü bir potansiyel sunmaktadır.

Özellikle sağlık turizmi konusunda, yüksek standartlara sahip hastanelerimiz, uzman doktorlarımız ve uygun maliyetli hizmetlerimizle dünya genelinde önemli bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Geleneksel tedavi yöntemlerimizin yanı sıra modern tıp alanında sunduğumuz hizmetler, bizi bu sektörde ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır.

Ülkemizin ılıman iklimi ve bakir kalmış doğası sayesinde özel tedaviye muhtaç hastalar içinde fayda sağlayacak mucizeler sunmaktadır.

Helal turizm, yalnızca Müslüman turistler için değil, etik ve sürdürülebilir seyahat deneyimleri arayan tüm turistler için önemli bir kavram haline gelmiştir.

KKTC, bu alanda inanç temelli hassasiyetlere uygun turizm anlayışını benimseyerek, misafirlerimize huzurlu ve güvenli bir tatil sunmayı hedeflemektedir.

Dünya Helal Zirvesi’nin, helal turizmin standartlarını yükseltmek ve bu sektörde küresel iş birliklerini güçlendirmek adına önemli bir zemin oluşturacağına inanıyorum.

KKTC olarak, bu alandaki çalışmalara aktif katkı sağlamaya hazır olduğumuzu da vurgulamak isterim.

Bu fuar ve zirve, ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. KKTC olarak, turizm ve sağlık alanlarında ortak projeler geliştirmek, yeni yatırımcılara kapılarımızı açmak ve küresel ölçekte daha fazla iş birliği gerçekleştirmek istiyoruz.

Siz değerli iş insanlarımızı, Kuzey Kıbrıs’ın sunduğu fırsatları keşfetmeye davet ediyorum.

Sonuç olarak, bu tür organizasyonlar, sektörlerimizi ileriye taşımanın, inovasyonu desteklemenin ve dünya çapında sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmenin anahtarıdır. Hep birlikte daha güçlü bir geleceği inşa edebiliriz.

Bu güzel iki organizasyonun başarı ile icra edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.” Diye konuştu.

FUARA KATILIM HER YIL ARTIYOR

2023 yılında, 45 farklı ülke, 220’si yurt dışından olmak üzere toplamda 314 katılımcı firma ile beraber 82 ülkeden gelen 7375’i yabancı ziyaretçilerden oluşan, toplamda ise 23.351 ziyaretçiyle gerçekleşen Helal Expo Fuarı, birçok uluslararası üst düzey bürokratları da misafir ederek başarılı bir şekilde etkinliğini gerçekleştirmiştir.

Küresel arenadaki en büyük “helal organizasyonu” olarak kabul edilen etkinliğin, 2024 yılında ki hedefi dünyanın dört bir yanından katılan 500’den fazla satın alma profesyonellerine ev sahipliği yapmaktır. Aynı zamanda 10.000’i yabancı olmak üzere 40.000’e yakın ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan etkinlik, B2B anlaşmaları ile şirketlerin helal sektöründen daha fazla pay almasına zemin hazırlama hedefinde

Helal piyasasının en önemli ticari iş birliği platformu olan Helal Expo ve içerisinde bulunan diğer etkinlikleri ile 7 Trilyon Dolara yakın helal piyasasında Türkiye’yi merkez ülke haline getiriyor. Dünya genelinde 2 milyara ulaşan tüketici kitlesine sahip bu sektörü, özellikle gıda, ilaç, kozmetik, tekstil, turizm ve finans alanlarında her geçen yıl gelişiyor.