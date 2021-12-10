Ataoğlu: Her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam ediyoruz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, her türlü ayrımcılığa karşı mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

Ataoğlu, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Ataoğlu mesajında “İnancımızda ve kültürümüzde hakkı korumak, insanlar arasında ayrım yapmamak ve farklılıklara saygı duymak oldukça önemlidir.İnsana onurlu bir yaşam sağlamak, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal düşünce, ulusal veya sosyal köken gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün haklardan ve özgürlüklerden yaralanabileceği bir yaşam sürdürülmesini sağlamak, herkesin insanlık görevidir.” ifadelerine yer verdi.

“Şahsım, bağlı bulundum bakanlık ve partim, geçmişte olduğu gibi günümüzde de demokrasi, insan hakları, adalet, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürmekte, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve her türlü etnik-dini ayrımcılıkları ile mücadeleye devam etmektedir.” diyen Ataoğlu, insan hak ve özgürlüklerini benimseyip, farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak gördüklerini vurguladı.

Ataoğlu, bu değerlerle ülkeyi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayarak tüm dünyada insan hakları bilincinin oluşmasını ve benimsenmesini temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutladı, vatandaşlara sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diledi.

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10/12/2021 19:05