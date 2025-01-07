Ataoğlu: Hükümet 20 gündür görüşmüyor…

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi’nin “Hükümetten çekilme” yönünde aldığı kararı değerlendirdi hükümet ortaklarının 20 gündür bir araya gelemediğini söyledi. Kendisinin dün YDP Başkanı Erhan Arıklı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Ataoğlu “Erhan abinin vatandaşlıklar konusunda ve istihdamlar konusunda şikayeti var” dedi. Ataoğlu’nun Kanal T’de Nazar Erişkin’in programında yaptığı konuşma şöyle: Hükümette her hangi bir şey yok. Tabi ki arkadaşlarımızın bir takım sıkıntıları var. Belki bu sıkıntıların dışarıya yansımaması gereken kendi içimizde çözmemiz gereken sıkıntılar çözülmediği taktirde farklı yollara yada farklı yerlere danışma gibi olayların olması gerekir. 20 gündür bir süredir hükümet olarak bir araya gelemedik. Ancak 20 günlük süre içerisinden bahsederken öncesinde yine meclisteydik, mecliste bütçe görüşmeleri vardı. Bütçe dönemi yoğun geçti o dönem sohbet etme şansımız çok oldu. Dün Erhan Arıklı beni aradı bakanlıktayım dedi. Genel sekreterim ile birlikte bakanlığa gittim. “Erhan abi ne oluyor”. Dedi ki “vatandaşlıklar konusunda, istihdamlar konusunda şikayetim var. Dolayısıyla bunlara karşı koyduğumuz bir tepki. Ben de dedim ki tamam vatandaşlıklar konusunda bizim de şikayetimiz var. Her dediğimiz de olmuyor ama bu şekilde konuşmadan görüşmeden tepki koymak doğru değil. Sonrasında mecliste bir araya geldiklerini fakat bir görüşme gerçekleştirilmediğini ifade eden Ataoğlu “Meclis salonunda otururken Başbakan Ünal Üstel, Erhan beye ‘küs müyüz, konuşmuyor muyuz’ diye sordu. Aramızda da böyle bir espiri geçti” dedi.