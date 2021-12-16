Ataoğlu: Hükümet bir bütündür bireysel hareket edilemez

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gökhan Altıner ile Sabah Postası programına konuk oldu. Ataoğlu, yapılan projelerinin hükümet ortağı tarafından engellenmesine anlam veremediğini belirtti ve ‘Amacımız şov yapmak değil, derdimiz memleket ve millet adınadır.’ dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu aday belirleme seçimini tamamlayarak 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Erken Genel Seçim çalışmalarına başlayan Demokrat Parti’de (DP) Genel Başkan ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Gökhan Altıner ile Sabah Postası programına konuk oldu. Altıner’in sorularını yanıtlayan Ataoğlu, asgari ücretin belirlenmesinden başlayarak birçok konuya açıklık getirdi. Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, döviz kurlarında ki yükseliş ve hayat pahalılığının Kıbrıs halkını sıkıntılı bir duruma soktuğuna değinen Ataoğlu, “Bu konuların taraflarla oturup onlarla birlikte çalışmalar yapılması lazım. Dün Çalışma Bakanımızla sohbet etme şansımız oldu. Maddi sıkıntıları bakanlar kurulunda gündeme getirelim. Netice de bir hükümet var ve hükümet içerisinde bir karar alacaksak, ne kadar da çalışma bakanlığı bizim bünyemizde olsa bile tek başımıza karar almamamız gerekir’ dedi.

Hükümet bir bütündür, bireysel hareket edilemez

Hükümetin bir bütün olduğunu ve bir bütün olarak hareket edilmesi gerektiğini, bireysel hareket edilerek görüş alınmadan verilen kararlara tepki gösterilmesinin normal olduğunun altını çizen Ataoğlu, ‘Bugün bu konuyu bakanlar kurulunda tartışalım dedik. İşverenleri de çalışanları da düşünerek hep beraber bu konuyu masaya yatıralım ve karar alalım. O kararlar doğrultusunda hep beraber çalışalım istiyoruz. Hükümet bir bütündür. Bireysel hareket edilemez. Bireysel hareket edilirse tepki gösterilmesi normaldir. Hükümet ortağı olarak bizim görüşümüz alınmadan verilen kararlara tepki gösteririz. Mesela kısa bir süre önce haberimiz olmadan akaryakıt sıkıntısından dolayı bir açıklama olmuştu. Güneyden gelen araçlara yakıt verilmemesi konusunda. Bu açıklama yanlıştı. Bir taraftan ekonomideki sıkıntıyı nasıl aşarız diye düşünürken bu açıklamalar doğru değil. Döviz artışını biz yapıyor değiliz, memnun da değiliz ama döviz bozdurup burada harcanaksa da bırakalım harcansın.” diye konuştu.

Amacımız şov yapmak değil, derdimiz memleket ve millet adınadır

Uzun bir süredir Mağusa, Yeniboğaz içi ve Yeniiskele imar planı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ‘2016 yılında göreve geldiğimizde Şehircilik dairesi bizdeydi. Şehircilik dairesi ile birlikte imar planı çalışmalarını başlatmıştık. İmar planının yayınlanması ile ilgili biz Başbakanlığa yazımızı yazdık gönderdik. Sayın başbakanın imzamıza talimat verip resmi gazetede yayınlanması söz konusu idi. Bununla ilgili baya bir sıkıntıdan sonra resmi gazetede yayınlanmasına olanak verdi. Hatta o gün basin toplantısıyla bunu açıklarken ilgili bakanlık olarak bize bağlı bir daire olduğu halde, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Başbakan yardımcısı, hükümet ortağı olarak da ben yer almadım. Sayın başbakanımız kendisi yerel yönetimlerle ve sivil toplum örgütleriyle bu açıklamayı yaptı, önemli değil. Biz zaten bu açıklamayı yaparken amacımız şov yapmak değil, tek derdimiz memleket ve millet adınadır’ ifadelerini kullandı.

Çalışmaların engellenmesini anlamıyorum

Hayatı kolaylaştırıcı, ekonomiye katkı sağlayacak çalışmaların hayat bulmasını istediklerini söyleyen Ataoğlu, “Yenierenköy ve Karpaz iyileştirme çalışmaları da yapılmış imzalanmış, Başbakanlığa gönderilmiştir. Sadece resmi gazeteye gönderilmesi kalmıştır. Bunun dışında Mağusa Yat Limanı ve Girne Antik Limanı projelerimiz var. Mağusa Yat Limanı projemizi geçmiş dönemde askerimizde olan bir yerin bakanlığımıza verilerek, bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ihaleye çıkma aşamasına gelmiştir. Ama bir şekilde durduruldu. Şimdi geldiğimiz görevde tekrar aynı çalışmayı yapıp, seçim yasakları başlamadan önce merkezi ihale komisyonuna gönderdik. Bir şekilde o ihale de durdurulmuş. Halen ihale komisyonunda bekliyor. Girne Antik Yat limanı hakkında da hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayıp ihaleye çıkalım dedik. İlgili bakanlıklarla, yerel yönetimlerle görüşerek bakanlar kurulunda sunum yapıldı. Bütün bunları yaptıktan sonra Girne Antik Yat Limanının 1. Etap ihalesini çıktık. Ve şuanda başlamış durumda. Yapılan çalışmaların engellenmesini bir türlü anlamıyorum. Bizim projelerimiz hazır. Projelerimiz bir şekilde engelleniyor.” şeklinde konuştu.

Demokrat Parti'ye yoğun katılım var

“Demokrat Parti’ye yoğun katılımdan rahatsızlık duyanlar varsa sakın rahatsız olmasınlar” diyen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Demokrat Parti’den aday olanlar benim nazarımda aynıdır ve hepsi değerlidir. Demokrat partiye çamur atmak isteyenler önce dönüp kendilerine baksınlar, ona göre hareket etsinler. Biz yürüdüğümüz adaylarla çok mutluyuz ve hepsine de güveniyoruz. Hepsi memleket millet sevdalısıdır. Onun dışında kalan aday adarlarımızda bizimle birliktedir ve bizim yanımızdadırlar. Onlarda bizimle ekip olarak yürüyorlar. Bütün siyasi partilerdeki aday arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Her partiden bize geçiş var. Diğer partilerden liste dışı kalan arkadaşlarımız da bizimle irtibat halindeler. Biz değerimize değer veriyoruz. Biz bizimle yol yürüyeni bir kenara atmıyoruz. Liste dışı kalan arkadaşlarımız bizimle beraber. Ama maalesef başka yerlerde emek harcayanlar unutuluyor” dedi.

Ekonomik sorunlar masada tartışılmalı

Uyarılarının dikkate alınladığını söyleyen DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Ekonomide her şeyin biz çözümü vardır. Devlete olan girdilerden hangilerini bir köşeye atabiliriz. Devlette olan açığı nereden kapatabiliriz. Bunlarla ilgili çalışma yapmalıyız. Her zaman denetlemenin önemini söylüyorum. Kontrol mekanizması oluşturulması gerekiyor. İnsanın dokunduğu her yerde köklü bir denetlemenin olması gerektiğini söylüyoruz. Bir senedir uyarılarımızı söyledik ama dikkate alınmadı” diye konuştu.

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16/12/2021 13:59