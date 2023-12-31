Ataoğlu, toplantı talep etti…

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31/12/2023

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Ataoğlu, toplantı talep etti…

 

Bahadır AYNA

Haber Kıbrıs’ın gündeme getirdiği T izni, turistik izni ve kiralık araç izinleri ile ilgili hükümetin Demokrat Parti kanadı rahatsız. Haber Kıbrıs’ın DP’ye yakın kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Demokrat Parti Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu düğmeye bastı. Ataoğlu’nun izinlerin doğru ve adil bir şekilde dağıtılmadığı ve partizanca hazırlandığı görüşünde olduğu ifade edildi.

Haber Kıbrıs’ın DP’ye yakın kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Ataoğlu bugün içerisinde hükümetin diğer ortakları ile toplantı talep etti. Ataoğlu listenin geri çekilmesi için kararlı olduğu kaydedildi.

İşte o haber

31/12/2023 15:08
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TAGS: Ataoğlu, hükümet ortakları ile toplantı talep etti…
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