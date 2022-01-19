Ataoğlu: Hükümeti kuracak partiyiz

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Mağusa milletvekili adayı Fikri Ataoğlu, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan “Ali Baturay’la Seçim Özel” programına katıldı.

Fikri Ataoğlu, 49 yeni adayla seçime girdiklerini belirterek, “Birbirinden değerli adaylarla seçime giriyoruz. Adaylarımıza kefilim” şeklinde konuştu

DP’nin geçmişte barajı geçip geçmeyeceğinin konuşulduğunu ancak durumun değiştiğini ifade eden Ataoğlu, “Kamuoyu yoklamaları ve anketlere göre DP 3’ncü partidir. Bizi rakip parti görüyorlar ve DP ile uğraşıyorlar. Rahatsızlıkları bizi sevindiriyor. Önümüze bakıyoruz. DP’de artık baraj konuşulmuyor” ifadelerini kullandı.

DP’nin geçmişten günümüze ve gelecekteki projelerini anlattıkça vatandaşın heyecanlandığına işaret eden Ataoğlu, “DP’ye karşı büyük bir ilgi ve katılım var. Yaptığımız ziyaretlerde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bir köy ziyaretinde belediye meclis üyesi ve bir örgüt başkanı DP’ye katılmak istedi. Yarın akşam düzenlenecek etkinlikte DP’ye katılım olacak. Pandemiden dolayı etkinliklere kısıtlama getiriyoruz. DP büyüyor. Kilit parti olmaktan kitle partisi olma yolunda ilerliyoruz. Hükümeti kuracak partiyiz. İcraatlar bakıldığında DP’nin farkı ortaya çıkıyor” dedi.

Seçimde Kuzey Kıbrıs’a değer sloganını kullandıklarını anlatan Ataoğlu, “Tüm ilçelerdeki sıkıntıları biliyoruz. Planlı ve programlı bir şekilde alt yapı çalışmalarını yapacağız” şeklinde konuştu.

Parçalı hükümetlerin başarısız olduğu istikrar için UBP’nin tek başına iktidar söylemini değerlendiren Ataoğlu, “Tek başına iktidar olacak bir parti yoktur. DP’nin yaptıkları ortadadır. Halk kimin ne yaptığını kimin engellediğini biliyor” ifadelerini kullandı.

DP’nin kurulduğu günden beridir projeleriyle hareket ettiğini belirten Ataoğlu, “Projelerimizi tamamlamak ve yenilerini hayata geçirmek istiyoruz. Mağusa Yat Limanı ihale aşamasındadır. Tüm ilçelere müze açılması konusunda yapılan çalışmalar var. Girne Antik Liman ile ilgili attığımız adımın sonuçlarını göreceğiz. 4 adımdan oluşan zincirli kule, gümrük binası ve yürüyüş yolu restore edilecek. deniz içinde çalışmalar yapılacak ve liman genişletilecek. Proje hazırdır ihale aşamasındadır” dedi.

Ataoğlu ayrıca yarın Güzelyurt’taki Tren İstasyonu Müzesi’nin açılacağını kaydetti.

Rakip partileri eleştirmek yerine projeler üzerinde yarışılması gerektiğini savunan Ataoğlu, “Kimin ülkesi için gailesi varsa DP ile çalışabilir. Pandemi döneminde esnafın zorda olduğu zamanda kavgaya gerek yoktur. Gerek parti içinde gerekse parti dışında projelere katkı koymak isteyenler var” şeklinde konuştu.

Hükümetlerin uzun ömürlü olması gerektiğine dikkat çeken Ataoğlu, “Milletvekili sayısı risk sınırı içinde olmamalı. 5 yıllık bir hükümet modeli oluşturulmalı. Muhalefette olan partilerin de görüşleri alınarak hareket edilmeli. 50 milletvekili hep birlikte hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

İmar Planlarının yapılması ve yayınlanması konusunda ortaya irade koyduklarına vurgu yapan Ataoğlu, “Mağusa, İskele veYeniboğaziçi İmar Planı’nı biz hazırladık ancak başbakan bizi çağırmadan imzaladı. Beni mutlu eden hazırladığımız projenin hayata geçmesidir” dedi.

Turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu ve bu yönde çalışmaların devam etmesi gerektiğine işaret eden Ataoğlu, “Pandemide turizmin değeri daha çok anlaşılmıştır. Hükümete gelecek ve turizm bakanı olacak arkadaşlar, hayata geçen ve devam eden projeleri bulacaklar” şeklinde konuştu.

2014 yılında sosyal konut yapılmasını meclise sunduğuna vurgu yapan Ataoğlu, “Müteahitler Birliği ziyaretinde yine gündeme getirdim. Kırsal kesim arsalarında alt yapı eksikliği var. Vatandaşın evini yapacak gücü olmayabilir. Kırsal kesim arsası vermek yerine kira öder gibi insanları ev sahibi yapmak istiyoruz. Yerli müteahhitlerle çalışarak yüzde 40-45 daha ucuza ev sahibi olabilirler. Bölgeye ve yöreye göre evler yapılacak. Köylerde farklı evler yapılabilir. Kentlerde apartman şeklinde olabilir. Köylerde yaşayanları birleştirerek yaşam alanları yapılabilir” dedi.

Programın sonunda seçmenlere seslenen Ataoğlu, “Pandemi kurallarına uyarak herkes sandığa gitsin elini vicdanına koysun projelere göre oyunu versin. Yaptıklarımız ortadadır. DP’ye mühür vurulsun” diye konuştu

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19/01/2022 15:16