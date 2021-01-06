Ataoğlu: İki otelin kapatma kararı bir tür tepkidir

HABER KIBRIS -ÖZEL

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Merit Holler Grubu ile Les Ambassadeurs Hotel’in kapatma kararının, turizm için alınamayan kararlara bir tür tepki olduğunu söyledi.

Yılbaşında ve sonrasında oteller için “Dışa kapalı turist grupları” getirilmesiyle ilgili Sağlık Üst Kurulu’nun olumsuz cevap vermesinden ve sonuç alınamamasından dolayı otellerin tepki gösterdiğini anlatan Ataoğlu, kapalı turist gruplarıyla ilgili, denetim dahil her türlü güvence verdikleri halde üst kurulu ikna edemediklerini söyledi.

Ataoğlu, “Sağlık önemli ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı da sağlık sorunları ortaya çıkmaya başladı” dedi. Ülkede ve dünyada aşılamanın yapılmaya başlanmasının ardından 2021 Mart ayından itibaren ülkeye karantinasız gelişlere izin verilmesini istediklerini belirten Ataoğlu, bu konuda üst kuruldan şartları erken belirlemesini beklediklerini vurguladı.

Fikri Ataoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Yılbaşında tedbir alarak turist getirmek istedik”

İş yapamayan turizm sektörü, kapanan oteller ve işsiz kalanlarla ilgili de konuşan Ataoğlu, şunları söyledi: “Göreve geldikten hemen sonra yılbaşı için yurt dışından kapalı grupları nasıl getirebiliriz diye konuştuk. Turistler, PCR testleriyle gelecek, özel araçlarla otele götürülecek, otelden çıkmayacaktı. Çalışanlarla ilgili de tedbirler alınacaktı. Otele giriş ve çıkışları yasaklamak istedik ancak Sağlık Üst Kurulu ret cevabı verdi…”

“İki otelin işletmecileri, tepki göstererek kapattı”

Yılbaşından sonra kapalı grup ve hafta sonu turistlerin gelmesiyle ilgili sonuç alınamamasından dolayı otellerin tepki gösterdiğini anlatan Ataoğlu, “Merit Holler Grubu ve Les Ambassadeurs Hotel kapatma kararı aldı. Sağlık önemli ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı da sağlık sorunları ortaya çıkmaya başladı” dedi. Ataoğlu, kapalı turist gruplarıyla ilgili denetim dahil her türlü güvence verdikleri halde üst kurulu ikna edemediklerini söyledi.

“Aşı kartıyla karantinasız giriş olabilir”

Ülkede ve dünyada aşılamanın yapılmaya başlanmasının ardından 2021 Mart ayından itibaren ülkeye karantinasız gelişlere izin verilmesini istediklerini aktaran Ataoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de 15 Ocak’ta aşılama başlıyor, ikinci fazın yapılmasıyla hastalığa karşı direnç artacak. Aşı karnesini ve antikor testlerini gösterenlerin ülkeye gelmesini istiyoruz. Sağlık üst kurulunun ortaya koyacağı şartların belirlenmesini istiyoruz. Kriterler belirlensin, turizm sektörü de ona göre mart veya nisan ayı için planlarını yapsın.”

“Pandemide turizmin önemini gördük”

Pandemide turizm ve eğitimin önemini gördüklerine dikkat çeken Atoğlu, “Turizm, bütçe açığının yüzde 50’den fazlasını kapatıyordu, bunu pandemi deneyimi yaşayınca gördük. Turizm sektörünün birçok insana doğrudan ve dolaylı olumlu etkisi oluyor. Çalışanların yanı sıra üreticiler ve tedarikçiler turizm yapılamamasından olumsuz etkilendi” dedi. “

Çalışanlara yardımın kesildiği bilgisini aldık”

Turizm çalışanlarına yapılan yardımlarla ilgili de konuşan Ataoğlu, “Çalışanların en son kasım ayı için 1500 TL aldıklarını ancak aralık ayında almadıklarını biliyorum. İşyerlerinin açılmasıyla çalışanlara yardımın durdurulduğu bilgisini aldık” diye konuştu. “Eski eserlerle ilgili projelere devam edeceğiz” Fikri Ataoğlu, bir önceki hükümet döneminde Dış İşleri Bakanlığı’nda bulunan Eski Eserler Dairesi’ni Turizm Bakanlığı’na aldıklarını belirterek, mecliste bütçe geçirildikten sonra Şubat ayından itibaren eski eserlerle ilgili projelere ve ihalelere kalındığı yerden devam edileceğini söyledi. Ataoğlu, projeleri arasında daha önceki bakanlığı döneminde başlayan İskele’de müze açılması, Mağusa’da şömineli ev müzesi çalışması, Güzelyurt’ta Tren İstasyonu restoresi ve Lefke’deki müzelerin elden geçirilmesi olduğunu belirterek, Girne’deki Güzel Sanatlar Müzesi’nin de ele alınacağını vurguladı.

“Şehir Planlama Dairesi bizim için önemliydi”

Ataoğlu, Şehir Planlama Dairesi’ni de bakanlığına aldıklarına işaret eden Ataoğlu, şöyle konuştu:Ç “Bafra ve diğer bölgelerde turizmle ilgili yapılacak çalışmalar kapsamında golf, spor sahaları ve eğlence yerlerinin düzenlenmesi açısından Şehir Planlama Dairesi’nin önemi büyük. Mağusa-Bafra arası hızlı feribot projesi için çalışma yapılması gerekiyor. Hazırlanan projelerle ilgili ihaleye çıkılacak. Projelerin daha hızlı sonuçlanması için Şehir Planlama Dairesi bizim için önemliydi…” 2016 yılında UBP-DP Hükümeti döneminde imar planı çalışmalarına başladıklarını anlatan Ataoğlu, “Alternatif turizm planı, imar planı ve emirname düzenlemeleri gündemimizdedir. Geçmişten kalan projeler üstünde çalışılacak” diye konuştu.

“Yabancılar çevre kirliliğinden şikayet ediyor”

Eğitim ve turizm ülkesi olduğumuzu ve ülkeye gelen yabancıların en fazla çevre kirliliğinden şikayet ettiğini anlatan Ataoğlu, bu sorunu çözmek için Çevre Dairesi’ndeki mevcut çalışanlar yanında tecrübeli kişilerden de yararlanılarak adım atılacağını vurguladı.

“Sürekli Atık İzleme Sistemi hayata geçecek”

Fikri Ataoğlu, ‘Sürekli Atık İzleme Sistemi’nin hayata geçirilmesiyle yaşanan bir olumsuzlukta arıtma ve işletme sahibine uyarı gideceğini belirterek, “Deniz kirliliği önlenecek, bunun için şubat ayında ihaleye çıkılacak. İşletmeler, denetlendiğini ve atık bırakmadığını gösteren ‘Mavi Bayrak’ alabilmek için başvuru hakkı kazanılacak” dedi.

“Mavi kart projesi uygulanacak”

Türkiye’ye yapılan ziyarette seyyar laboratuvar üzerinde anlaşmaya vardıklarını aktaran Ataoğlu, “Sürekli atık izleme sisteminden faydalanarak, su tahlilleri seyyar laboratuvarlarda kullanılacak” diye konuştu. Gemilerin pis sularının denize tahliyesini önlemek için ‘Mavi Kart’ projesini hayata geçirmek istediklerini ifade eden Ataoğlu, “Gemilerin atık suları Lefkoşa’daki arıtmaya götürülebilir” dedi. “Sıfır atığa geçilecek” Fikri Ataoğlu, sıfır atık konusunda adım atılacağını belirterek, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan başlayıp devlet dairelerinde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Naylon poşetin ücretli olmasıyla kullanımda ciddi azalma yaşandığını ve çevrede poşetin azaldığını dile getiren Ataoğlu, “Daha etkin çalışma yapılması için gerekirse poşetin tamamen kaldırılması gündemde” ifadelerini kullandı.

“Gönüllülerden destek alınacak”

Hükümetin süresinin az olduğuna, bu nedenle bakanlığın yanında gönüllüler ve diğer görevlilerle projelerin hayata geçirilmesini istediklerine işaret eden Ataoğlu, “Eş güdüm içinde projeler yürütülebilir. Kısa sürede çok iş yapmak istiyoruz” dedi. “Bütçe istemeyen projelere yoğunlaşacağız” Ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı büyük bütçe istemeyen projelere yoğunlaşacaklarını belirten Ataoğlu, “Poşetlerin kaldırılması, ‘Mavi Bayrak’ ve ‘Mavi Kart’ projeleri para değil emek ister. ‘Sürekli Atık İzleme Sistemi’ de büyük bir bütçe istemiyor” dedi. “Mağusa’da Gölet Bölgesinde Yürüyüş Yolu ve Kuş İzleme Projesi”nin ise DAÜ ve KUŞ-KOR işbirliğinde yapıldığını anlatan Fikri Ataoğlu, bu proje için bütçe istendiğini kaydetti. “Benden önceki dönemi eleştirmek istemiyorum” Bedis Ormanlarıyla ilgili otopark ve iskelenin düzenlemesi konusunda belediyeyle çalışmalar yaptıklarını da anlatan Ataoğlu, “20 ay sonra göreve geri geldim. Anlattığım konularda neden adım atılmadığını eleştirmek istemem” diye konuştu.

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06/01/2021 21:57