Ataoğlu: İngiltere pazarı, Kuzey Kıbrıs için çok önemli

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İngiltere’de düzenlenecek olan World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’na katılmak üzere geldiği Londra’da bir dizi temaslarda bulundu.

Bakan Ataoğlu dün ilk olarak KKTC Londra Temsilciliği’ni ziyaret ederek temsilci Oya Tunçalı ile bir araya geldi. İki ay önce Londra temsilciliği görevini tekrar üstlenen Oya Tunçalı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Ataoğlu, daha sonra Londra’da faaliyet gösteren Türk basını ile toplantı gerçekleştirdi.

KKTC’ye uygulanan ambargo, direkt uçuş engeli ve Güney Kıbrıs yönetiminin engellemelerine rağmen turizmi artıracak her türlü uluslararası etkinliğe katıldıklarını anlatan Ataoğlu, Londra’da düzenlenecek Dünya Turizm Fuarı’nda da KKTC standı her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.

Bakanlık olarak tanıtım etkinliklerinin yanı sıra, THY ve diğer paydaşlarla farklı destinasyonlar oluşturmak için girişimlerin artırıldığını hatırlatan Ataoğlu, “Bu girişimleri de önümüzdeki süreçte artırarak devam ettireceğiz. Amacımız Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen sektörlerinden biri olan turizmin en iyi seviyelere ulaşmasına imkanlar sağlamaktır.” diye konuştu

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu basın toplantısında İngiltere pazarını çok önemsediklerini ve bu pazardan daha fazla turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi için tanıtım bütçesini artıracaklarını açıkladı.

Bakan Ataoğlu, İngiltere’deki tur operatörleri ile birlikte yeni bir reklam ve tanıtım kampanyası başlatıldığını, İngiltere’den daha fazla turistin gelmesi için tur operatörlerinin de elini taşın altına koyduğunu anlattı.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“İngiltere pazarı bizim için önemli. Önümüzdeki yıl içerisinde bütün reklam ve tanıtımlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün yaptığımızın kat kat daha fazlası ile görünür durumda olmayı planlıyoruz. Bu yıl Tur operatörlerine reklam için katkıda bulunduk ve tanıtım faaliyetlerini birlikte yürütüyoruz. Tanıtım kampanyalarına tur operatörlerinin de büyük harcamalar yaptığını biliyoruz. İngiltere pazarında eğer varsa eksiklerimiz onları da telafi etmek için buradayız. Önümüzdeki yıl çok daha rahat olacağız. Önümüzdeki yıl, ihale yasası değiştiğinde tanıtım bütçemizi daha da artıracağız ve daha büyük kampanyalar yapabileceğiz.”

Üç yıl önce kış turizmini canlandırmak için başlatılan projelerin olumlu sonuçlanması sayesinde Kuzey Kıbrıs’a kış aylarında da ziyaretlerin arttığını bildiren Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Acentelerimizin yaptığı girişimlere destek vermek için birçok ülkeye günübirlik seyahatler yaptık. Üç yıl önce başlatmış olduğumuz kış turizmi operasyonu sayesinde kış aylarında önemli bir turist gelmesini sağladık.

Ülkemizin farklı bölgelerinde turlar düzenleyerek, turistlerin kültürel değerlerimizi ve ülkemizin güzellikleri görmelerini sağladık.

Turistlere hellimin yapılışını gösteriyoruz, zeytin topluyor, portakal topluyor, patates toplayıp, yumurta patates kavuruyorlar.

Hem otellerimizin yılın 12 ayında çalışmasını sağlamak, hem de turizm sektöründe çalışan sayısını artırmak, hem de esnafımıza katkı sağlamak için bu çalışmaları sürdürüyoruz.”

Ataoğlu, ülkeye daha fazla yabancı turistin gelebilmesini sağlamak için Bakanlık tanıtımlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı’nın başlattığı yeni görüşme sürecinde Güney Kıbrıs yönetiminin, Kuzey Kıbrıs’a geçmek için Güney havayolları firmalarını kullanan üçüncü ülke vatandaşlarına sıkıntı yaşatmamaları için bir girişimde bulunduklarını ifade etti.

Ataoğlu, “Umarım bu talep karlığımız göz ardı edilmez ve bu talep karlığımız karşısında Güney Kıbrıs Yönetimi iyi niyetini gösterir” diye konuştu.