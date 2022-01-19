Ataoğlu: İşsizliği önlemenin yolu reel sektörün üretimini arttırmak

Demokrat Parti(DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkede işsizliği önlemenin en önemli yolunun, reel sektörün üretimini artırmak olduğunu söyledi.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu Girne’de Sosyal Demokrat Hareketi (SDH) üyeleri ile bir araya geldi. Gecede yaptığı konuşmada Ataoğlu, DP’nin reel sektör için acil önlemler öngördüğünü,

kriz nedeniyle kapasitelerinin altında çalışan tesislerdeki üretimin arttırılması, kapanan karlı olabilecek işletmelerde üretimin yeniden başlatılması, yatırım için daha iyi bir ortam oluşturmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

İşsizliği önlemenin en önemli yolunun, reel sektörün üretimini artırmak olduğunu belirten Ataoğlu, reel sektörün sorunlarının aşılması için, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasının şart olduğunu vurguladı. Ancak bu durumda ekonomik öngörülebilirliğin arttırılabileceğini ifade eden Ataoğlu, öngörülebilirliğin arttırılmasıyla reel sektör kuruluşlarının geleceğe yönelik kararlarını daha kolay almalarının sağlanacağını söyledi.

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19/01/2022 19:20