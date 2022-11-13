Ataoğlu, İstanbul’daki saldırıyı kınadı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen saldıyla ilgili mesaj yayınladı.

Ataoğlu mesajısında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı büyük endişe içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Can kaybının olduğu haberi ile birlikte üzüntümüz daha da büyümüştür. Meydana gelen patlamada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İstanbul! Yaraların kısa zamanda sarılması dileğiyle…”

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13/11/2022 20:21