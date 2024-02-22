Ataoğlu: “İzci hareketinin ruhunu canlı tutmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlı olmalıyız”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, izci ruhunun olumlu değişikliklere yol açtığından gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya İzci Düşünce Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında, 2023’te İzcilik Federasyonu’nun kurulmasına Gençlik Dairesi ile birlikte öncülük ettiklerini, Federasyon sayesinde artık izcilik faaliyetlerinin bir çatı altında yürütülebileceğini kaydetti.

Fikri Ataoğlu mesajına şöyle devam etti:

“İzcilik, sadece doğada hayatta kalma becerileri kazanmakla kalmaz, aynı zamanda liderlik, dayanışma ve sorumluluk duygusu gibi önemli değerleri de içselleştirmenin bir yoludur. İzcilik, gençleri fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel olarak da güçlendirir. İzcilik doğa ve çevreyi korumak ve bu güzellikleri geriden gelecek nesillere bırakmak için önem arz ederken, gençlerin kendi kendine yetebilmeyi öğrenmesi içinde en büyük fırsattır.”

İzci hareketinin misyonunun “Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için birlikte çalışmak. Gençler olarak, çevremizdeki topluma ve dünyaya nasıl katkıda bulunabileceğimizi düşünmek önemlidir. Küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir” olduğunu kaydeden, Ataoğlu, izciliğin bir yaşam tarzı olduğunu, izci yasası ve izci sözünün “dürüstlük, yardımlaşma ve çevreye saygı gibi değerleri” hatırlattığını kaydetti.

Ataoğlu, “Bu değerleri günlük hayatımızda uygulamak, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de pozitif değişimlere yol açabilir. Bugün, Dünya İzci Düşünce Günü'nü kutlarken, izci hareketinin ruhunu canlı tutmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlı olmalıyız. Hep birlikte, daha iyi bir dünya için çalışmaya devam edelim.” dedi.