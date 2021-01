Ataoğlu, Kamu-İş heyetini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Ataoğlu, pandemi nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik anlamda ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, “hükümet kurma aşaması öncesinden beridir, sadece hükümetin değil, hükümet ile birlikte, muhalefet partileri ve toplumu temsil eden sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak, bu süreci gerek sağlık gerekse de ekonomik açıdan, başarılı bir şekilde atlatmanın yolarını bulma çağırımı, şu anda hükümetin bir mensubu olarak yineliyorum” dedi.

“Amacımız kimseyle çatışmak değildir. Her zaman için uzlaşı yolunu tercih ettik, uzlaşı yoluyla, sorunlara çözüm bulma yolunda ilerlemeye de devam edeceğiz” diyen Bakan Ataoğlu, bu anlamda Kamu-İş’in ortaya koyacakları katkıların önemli olduğunun altını çizdi.

SERDAROĞLU: “BU SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ATLATMAK ADINA, KATKI KOYMAYA HAZIRIZ”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da kabulde yaptığı konuşmasında, bu zor süreci ülke olarak atlatabilmek adına, sendika olarak her türlü katkıya hazır olduklarını dile getirdi.

Serdaroğlu, pandemi sürecinde, ülkeyi hükümetsiz bırakmanın kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, bu süreçte hükümete ihtiyaç olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini, bu anlamda da pandeminin ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilebilmesi adına, hükümete katkı sağlamaya hazır olduklarının altını çizdi.

06/01/2021 14:44