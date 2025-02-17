Ataoğlu: “Karpaz’da yaşanan vahşet kabul edilemez”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz'da 14 eşeğin telef edilmesine sert tepki gösterdi, bu tür vahşetlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Karpaz’da yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Ataoğlu, sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli tüm adımların atılacağına dikkat çekti.

Ataoğlu, Karpaz yarımadasının eşsiz doğal güzellikleri ve özgürce dolaşan eşekleriyle tanınan bir bölge olduğunu hatırlatarak, bu hayvanların sadece bölgenin değil, tüm ülkenin kültürel ve doğal mirasının önemli bir parçası olduğunun altını çizdi, Bakanlık olarak eşeklerin korunmasını ve refahını öncelikli görevleri arasında gördüklerini ifade etti.

Başıboş eşeklerin neden olduğu sorunlara yönelik insancıl ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla daha önce çeşitli projeler başlatıldığını belirten Ataoğlu, bu kapsamda Çevre Koruma Dairesi, Taşkent Doğa Parkı ve Erenköy-Karpaz Belediyesi arasında "Eşek Yönetim Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandığını ve bu protokol ile bölgedeki eşekler için hayvan refahına uygun, sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlandığını dile getirdi.

Bakanlık olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Ancak, son yaşanan bu elim olay, çabalarımızın daha da yoğunlaştırılması gerektiği yanında yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve yerel halkın daha fazla duyarlı olmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, doğamızı ve içinde yaşayan tüm canlıları korumak, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu bilinçle hareket ederek, Karpaz'ın eşsiz eko sistemini ve kültürel mirasını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”