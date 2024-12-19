Ataoğlu: Kimse endişe etmesin, DP eskisinden daha güçlüdür

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, BRT’nin Meclis Canlı Yayını’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Demokrat Parti ile ilgili gündeme son açıklamaları değerlendiren Ataoğlu, desteğe de yerinde eleştiriye de saygı duyduğunu söyledi.

Eski Milletvekilleri Hasan Tosunoğlu‘nun DP duvara tosladı söylemeni kabul etmesini mümkün olmadığını belirten Ataoğlu, “ Kendisi eski arkadaşımdır görüşleri kendisini bağlar” dedi.

Eski Genel Başkan Serdar Denktaş’la diyalog içinde olmayı sürdüreceklerini ifade eden Ataoğlu, “ DP şu an erken seçime en hazır siyasi partidir. 50 adayımızdan 30 tanesi kesinleşmiştir. Çok iddialı isimler, toplumda tanınan, ileri çıkmayı başaran çok sayıda isim Parti’den aday olacaktır. Siz bile şaşıracaksınız” diye konuştu.

DP baraj altı söylemlerini yıllardır duyduklarını belirterek “ Buna artık karnımız tok” diyen Ataoğlu, “ Kimse endişe duymasın DP, eskisinden daha güçlüdür. Birlik içindedir, sağlamdır” şeklinde konuştu

Ataoğlu “ Ben hep sade kahve içerim. Bulunduğum yere ait kahveyi içmeyi tercih ederim. Değiştirmem. Orta şekerli kahveyi içmeyi de tercih etmem. Herkese de aynısını tavsiye ederim” diye ekledi