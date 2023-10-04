Ataoğlu: KKTC 365 gün turizm yapılabilecek potansiyele sahip bir ülkedir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı açılış etkinliğinde konuşma yaptı.

Dream Project tarafından düzenlenen ve MICE sektörünü bir araya getiren fuarda, KKTC; KITSAB, KITOB, KITREB ve 5 otel ile yer alıyor.

Bakanlık açıklamasına göre Bakan Ataoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’nin 365 gün turizm potansiyeline sahip bir ülke konumunda olduğunun altını çizerek, kış turizmine en uygun ülke olduğunu belirtti.

-“ Sağlık turizmi, MICE turizmi ve özel ilgili turizminin arttırılması için yoğun çalışma içerisindeyiz”

Bakan Ataoğlu konuşmasında, “İklimi, doğal güzellikleri, el değmemiş doğası ve konuksever halkı ile yıl 365 gün turizme hazır bir ülke konumunda olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ülkemiz, haksız ve insanlık dışı izolasyonlara rağmen, bir turizm adasıdır” dedi.

Turizm için en önemli tercih nedenleri arasında yer alan, ulaşım, iklim ve coğrafi konumu açısından 365 gün turizme elverişli bir ülke olan KKTC’de turizmin çeşitliliğini arttırmak için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Özellikle sağlık turizmi, MICE turizmi ve özel ilgili turizminin arttırılması için yoğun çalışma içerisindeyiz.

Bu bağlamda, Türkiye’nin kurucu ülke olarak yer aldığı, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Birleşik Krallık, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Nijerya, Panama, Polonya, Senegal, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’ın katılımı ile kurulan ve bugün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi dönem başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olduğunu da buradan hatırlatmak isterim.

KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü konumundaki turizm sektörünün daha da gelişebilmesi adına sağlık, spor, özel ilgi turizmi ve alternatif turizm modelleri üzerinde, somut adımlar atıyor.

Gerekli düzenlemeleri yaparak, KKTC turizmi için hiç şüphe yok ki en büyük pazar konumunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizi en iyi şekilde ülkemizde ağırlamak için canla başla çalıştığımızı belirtmek isterim.

Hiç şüphe yok ki, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz günü açılışını gerçekleştirdiği Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile ülke turizmine büyük bir katkı sağlayacaktır.

3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağına uygun hale getirilmiş, 20 bin metrekarelik terminal binası ile 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek adanın en büyük havalimanı konumunda bulunan Ercan Havalimanı yeni terminal binası, ülke ekonomisine de ülkenin prestijine de büyük katkı sağlayacağı şüphe götürmez bir gerçektir.”

Ataoğlu, gerek Ercan Havalimanı yeni terminal binasının hizmete girmesi gerekse de KKTC’ye yolcu taşıyan havayolu şirketlerinin sayısının arttırılmasının, yüksek olan bilet fiyatlarının düşmesi ve bununla birlikte daha fazla turistin ülkeye gelmesinin de önünün açılacağına inanç belirtti.

Bu gelişmelerin ve çalışmaların yanında, ülkenin yatak kapasitesini arttırmaya yönelik, yeni yatırım alanlarının açılmasına yönelik olarak da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile çok iyi bir iş birliği içerisinde, ülkemiz turizminin daha da güçlenmesine yönelik önemli çalışmalar içerisindeyiz. Özellikle geçtiğimiz yıl Türkiye’nin desteği ile yeni bir tanıtım filmi hazırlatılarak, Türkiye dahil Rusya, Almanya ve İngiltere’de KKTC tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda bir kez daha Ersoy başta olmak üzere, emeği geçenlere ülkem adına teşekkürlerimi yinelemek istiyorum.

Ülkemiz tanıtımı açısından önemli olduğuna inandığım ve geçtiğimiz hafta içerisinde, THY ile ülkemiz turizm sektör temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz protokolle, THY’nın uçtuğu 2 kıta ve 10’un üzerinde ülkeden acentelerin, KKTC’de misafir edilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

Bu sayede, KKTC’de turizm çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yanında, farklı ülkelerden de ülkemize turist gelmesini sağlamak adına önemli bir çalışma olduğuna inanmaktayım.”

Kardeş ülke devletleri ile özellikle Azerbaycan ile ilişkilerin her geçen gün daha da yoğun bir şekilde devam etmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen Ataoğlu, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde 9'uncusu gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde KKTC’nin tarihi bir kararla gözlemci üye olarak kabul edilmesinin motive ve mutlu eden heyecanlandıran bir gelişme olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Ve buradan hem Türk dünyasının kardeş ülkelerinin kardeş halkları ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimize seslenmek istiyorum ki, kardeş KKTC halkı sizleri ağırlamaktan büyük bir onur, sevinç ve heyecan duyacaktır” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılış konuşmasının ardından, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği yetkilileri ile fuarda yer alan KKTC otel stantlarını ziyaret ederek, yetkililerle görüştü.