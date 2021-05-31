Ataoğlu, KKTC'den Türkiye’ye dönüşlerde PCR şartını kaldırması için girişim başlattık

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC ziyaretleri sonrasında, gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerekse de 3’ncü dünya ülkesi vatandaşlarına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerinde aranan PCR zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik olarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti makamlarından talepte bulunduklarını belirterek, olumlu yanıt beklediklerini belirtti.

Bakan Ataoğlu, taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından olumlu karşıladığını, ileriki gülerde kararın, açıklanacağını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güvenli Ada konumunda bulunan KKTC’nin, bu uygulama ile gerek Türkiye vatandaşları gerekse de diğer ülke vatandaşları tarafından tercih kriterleri açısından daha avantajlı konuma geleceğini, bunun da ülke turizmine büyük katkısı olacağını belirtti.

Bakan Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına talep ettikleri, KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne geri dönüşlerde uygulanan PCR test zorunluluğun kaldırılması ile birlikte, özellikle pandemi sonrasında tatil için Türkiye’yi tercih edecek olan ülke vatandaşlarının tatillerinin bir kısmını KKTC’de geçirip, Türkiye’ye geri dönmelerini cazip hale getireceğinin de altını çizdi.

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31/05/2021 09:30