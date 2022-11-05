Ataoğlu, 'Korkut Ata' Türk Dünyası Film Festivali Gala yemeğine katıldı

Türksoy, Daimi Konseyi, 39’uncu dönem toplantısına katılmak üzere Bursa’da bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dün akşam Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen, “Korkut Ata” Türk Dünyası Film Festivali Gala yemeğine katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türksoy üye ülke Kültür Bakanları, Türkiye Cumhuriyeti Kültür, Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile sinema dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleştirilen gala gecesinde bir konuşma yaptı.

Bakan Ataoğlu konuşmasında, Türksoy üyesi ve Türk dünyasının bir parçası olmaktan duyduğu onur ve memnuniyeti dile getirdi.

KKTC’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin eşsiz olduğuna işaret eden Ataoğlu, “KKTC’nin eşsiz tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlatmak yetersiz kalır. Bu güzellikleri yaşamak gerekir. Sizleri bu eşsiz güzellikleri yaşamak için, KKTC’ye davet ediyorum” dedi.

Türksoy’un Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, bu birlik ve beraberliğin daha da güçlenerek devam etmesi kararlılığını belirtti.

Ataoğlu konuşmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a misafirperverliğinden dolayı hediye takdiminde bulundu.

Gecede ayrıca, ülkelere özgü müzik dinletisinin yanı sıra, anı fotoğrafları da çekildi.

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05/11/2022 11:12