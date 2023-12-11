Ataoğlu, KTAY Başkan’ı Bahir Çetinkaya’yı kabul etti.

Türkiye’den “At” getirilecek.

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) Başkan’ı Bahir Çetinkaya, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakan’ı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.

Yapılan ziyarette; ülkemizde KTAY tarafından yıllar sonra yeniden başlatılan At Yarışlarının ilk sezonunun tamamlanması sonrası, yapılması muhtemel bir Hipodrom tesisinin Ülke Turizm’inde yaratacağı etki konuşuldu.

Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Türkiye Jokey Kulübü Başkan’ı Serdal Adalı ile iyi ilişkiler içerisinde olan Bakan Fikri Ataoğlu’ndan, Hipodrom Tesisinin kazandırılma sürecinin hızlandırılması talep edildi.

Ayrıca, bu süreç devam ederken, diğer yandan da Ülkemizdeki Yarış Atlarının, kan kalitesinin artırılması adına, Türkiye Jokey Kulübü’nden damızlık Aygır ve damızlık Kısrak talebinde bulunulacağı, gelen bilgiler arasında yer aldı.