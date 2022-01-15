Ataoğlu: Küçük’ün Duruş ve Düşüncelerinin Takipçisi Olmaya Devam Eceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

DP’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip olan, milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan çalışan, Türk toplumuna güç, güven ve direniş kaynağı olan, Varoluş ve Özgürlük Mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 38. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Demokrat Parti olarak söz veriyoruz… KKTC’nin aydınlık geleceği için; onun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Bu habere tepkiniz:



15/01/2022 11:46