HABER KIBRIS

Ataoğlu, Kurum ile görüştü

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11/10/2018

Ataoğlu, Kurum ile görüştü

Ankara’da temaslarda bulunan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile biraraya geldi.

Ataoğlu'nun bakanlık binası girişinde karşılanmasının ardından, görüşmeye geçildi.  Bakan Kurum'un makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, iki ülkenin Çevre Bakanlıkları arasında çeşitli iş birliği alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

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TAGS: Ataoğlu, Kurum ile görüştü, haber, kıbrıs,
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