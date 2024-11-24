Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs destinasyonunu tanıtmak için güzel bir organizasyon

SunExpress Havayolları şirketinin Almanya pazarında çalıştığı 40’a yakın turizm acentesi, Turizm Bakanlığı ile KITSAB işbirliğinde düzenlenen Workshop etkinliğine katıldı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve SunExpress Havayolları işbirliğinde Workshop etkinliği düzenledi.

Acapulco Hotel ev sahipiliğinde gerkekleşen etkinlikte SunExpress Havayolları’nın Almanya pazarında çalıştığı yaklaşık 40 acente yetkilisi de etkinliğe katıldı. Ülkemizden de KITSAB’a bağlı yerel acenteler katılırken, daha sonra Almanya’dan gelen acenteler ile bire bir toplantılar gerçekleştirdiler.

Etkinlikte KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay, KITOB Asbaşkanı Fethi Özboğaç birer konuşma yaparken, SunExpress Türkiye Satış Müdürü Murat Hatipoğlu etkinliğe katılan misafirlere SunExpress hakkında detaylı bir sunum yaptı. Organizasyonda son olarak Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşarak ülke turizmi hakkında bilgiler verdi.

SunExpres 2023 yılında İzmir-Ercan, 2024 Haziran ayında Antalya-Ercan ve 2024 Kasım ayı itibarı ile Adana,Mersin-Ercan seferlerini başlatarak destinasyon sayısını artırdı. Sunexpress Havayolu önümüzdeki günlerde Avrupa’dan da Kıbrıs’a yolcu taşımak için sefer sayılarını artırmayı hedefliyor.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Sun Express ailesinin gün geçtikçe Kuzey Kıbrıs’a daha da değer verdiğini ve güzel adımlar attığını ifade ederek, yapılan işbirliklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün burada, turizm sektörümüzü güçlendirmek ve iş birliğimizi daha ileri taşımak için yapacağımız bu güzel işbirliğinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu organizasyonun bir parçası olan ve Almanya’dan Kuzey Kıbrıs’a kadar gelerek bizleri onurlandıran değerli acente temsilcilerine ve bu organizasyonu mümkün kılan Sun Express Havayolu şirketine teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca güzel bir işbirliği ile çalıştığımız ve bu organizasyonun bir parçası olan KITSAB ailesine, ev sahipliği için Acapulco ailesine ve KITOB Başkanı Dimağ Çağıner’e de teşekkürü bir borç bilirim.

Turizm, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin en önemli sektörlerinden biridir. Akdeniz’in bu eşsiz köşesi, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve samimi insanlarıyla her zaman dikkat çekmiş bir destinasyondur.

Ancak turizm, yalnızca fiziksel güzelliklerin ötesinde, uluslararası iş birlikleri ve doğru stratejilerle büyüyebilen bir alandır.

İşte bu yüzden bugün burada gerçekleşecek toplantı, sadece bir görüşme değil, aynı zamanda karşılıklı bilgi alışverişinin ve güçlü ortaklıkların ilk adımı olacağını düşünüyorum.

Almanya, turizmde en güçlü iş birliklerini geliştirmeyi hedeflediğimiz ülkelerden birisidir. Alman turistlerin ilgisini çekmek için coğrafi bölge olarak çok özel bir potansiyele sahibiz.

Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz plajları, 300 gün güneş alan iklimi, zengin mutfağı ve tarihî mirası, Alman ziyaretçilerin ilgisini çekecek özellikler arasında yer almaktadır.

Ancak turizm, bir ülkenin tanıtımının ötesinde, insanların ve kültürlerin birbirini anlaması için bir köprü vaziyeti görmektedir.

Sizlerin burada yapacağı çalışmalar, sadece iş hacmimizi büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda kültürel bir bağ da oluşturacaktır.

Bugünkü etkinliğin bu bağları güçlendireceğine yürekten inanıyorum. Özellikle Sun Express Havayolu şirketine teşekkür etmek istiyorum. Sun Express’in desteği sayesinde, Kuzey Kıbrıs’a olan ulaşım imkanları her geçen gün gelişiyor.

Havayolu ulaşımındaki bu gelişmeler, destinasyonumuzun uluslararası pazarlarda daha fazla tanınmasına olanak sağlıyor.

Bu toplantılar sırasında, hem bizim turizm sektörümüzün sunduğu olanakları hem de sizlerin beklenti ve ihtiyaçlarını derinlemesine konuşma fırsatı bulacaksınız.

Bu karşılıklı diyaloglar, bölgemizi daha güçlü bir destinasyon haline getirme yolunda çok önemli bir adım olacaktır.

Ayrıca, burada kuracağınız bağlantılar ve iş birlikleri sayesinde, Kuzey Kıbrıs’ın benzersiz cazibesini dünya çapında daha geniş kitlelere ulaştırabileceğiz.

Turizm bir ekip işidir. Hep birlikte çalışarak, iş birliğimizi sürdürülebilir bir şekilde güçlendirebileceğimize yürekten inanıyorum. Sizleri Kuzey Kıbrıs’ta görmekten ve burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Bu güzel ziyaretinizde ülkemizi daha yakından tanıyacak, Kuzey Kıbrıs’ın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile tanışacaksınız. Buradaki çalışmalarınızın verimli ve keyifli geçmesini temenni eder, saygılar sunarım.” Diye konuştu