Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Büyük gurur ve onur dolu bir anlam taşıyan 15 Kasım 1983 tarihinde devletimizin kurucusu Cumhurbaşkanı ebedi liderimiz rahmetli Rauf Denktaş tarafından ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıldönümünü coşku ve sevinçle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu özel günde, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı anı coşku ve minnetle hatırlıyoruz.

40 yıl boyunca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, güçlü bir irade ve kararlılıkla kendi ayakları üzerinde duran, demokratik, laik, ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. Bizler, bu kutlu topraklarda yaşayan bireyler olarak, cumhuriyetimizin kazanımlarını koruma ve daha da ileri taşıma sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Cumhuriyet Bayramı'nın 40’ıncı yılında, başta ebedi liderimiz rahmetli Rauf Denktaş ve varoluş mücadelemizin lideri rahmetli Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, bu mücadelede emeği geçen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların azim ve fedakarlıkları, bugün sahip olduğumuz özgürlük ve bağımsızlık duygularını daha da anlamlı kılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 40 yıl boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen dimdik ayakta durmuş, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığıyla saygın bir konuma gelmiştir. Bu yıl 100'üncü yılını kutlayan büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle, KKTC geleceğe umutla bakıyor, birlik ve beraberlik içinde daha da güçlenerek ilerlemeye devam ediyor.

Birlik, beraberlik, ve refah içinde nice yıllara… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin 40’ıncı yılı kutlu olsun.”