Ataoğlu, Lapta Gençlik Kampı’nda gençlerle bir araya geldi

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12/11/2023

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Ataoğlu, Lapta Gençlik Kampı’nda gençlerle bir araya geldi


Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dün Lapta Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu, gençlerle kültür, gençlik faaliyetleri, çevre bilinci ve turizm konularında sohbet ederek, görüşlerini dinledi. 

Söz konusu etkileşimin karşılıklı iletişimi güçlendirmeyi ve gençlerin katılımını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir adım olduğunu kaydeden Ataoğlu, geleceğe dair projeler konusunda gençlerle iş birliği yapma niyetini belirtti.

12/11/2023 13:39
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TAGS: Ataoğlu, Lapta Gençlik Kampı
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