Ataoğlu: Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

: Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa ilçesi sınırlarında bulunan ve Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısının, 1 milyona ulaştığını bildirdi.

Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 46 yıl sonra kademeli açılan Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek "Maraş'ın KKTC turizmine olumlu katkısı var. Maraş'ı görmek için özellikle ülkeye gelen turistler olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Maraş'ı görmek için dünyanın dört bir yanından turistlerin geldiğini yineleyen Ataoğlu, kara sınırlarını kullanan Rumların da ziyaretçiler arasında bulunduğunu aktardı.

Ataoğlu, Maraş'ı gezenlerin arasında "ilk sırayı Türkiye'den gelenlerin" aldığını dile getirerek, "Netice itibarıyla bugün Maraş'ın ziyaretçi sayısına baktığımızda bu kısa sürede 1 milyona ulaştığımızı görebiliyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, yıl sonuna kadar Maraş'ın ziyaretçi sayısının 1 milyon 100 bine ulaşmasını tahmin ettiklerini kaydetti.

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25/11/2022 11:10