Ataoğlu: Marketlerde kullanılan naylon poşetler ücretli olacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı temiz bir çevre yaratmak için plastik kullanımı azaltacak tedbirler alıyor.

Marketlerde kullanılan naylon poşetler 1 Aralık itibariyle ücretli hale geliyor. Daha az plastik kullanımı ve daha temiz bir çevre için, marketlerde kullanılan naylon poşetlerin ücretli hale getirilmesine ilişkin çalışmanın sonuna gelen Turizm ve Çevre Bakanlığı, uygulamayı 1 Aralık 2018’de hayata geçiriyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Birleşik Market ve Süpermarketler Birliği ve naylon poşet üreticileri ile konuyla ilgili toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

1 ARALIK İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE

Poşetlerin ücretli olmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) standartlarındaki tüzüğün sonuna geldiklerini belirten Bakan Ataoğlu, hedeflerinin 1 Aralık 2018 itibariyle çalışmayı hayata geçirmek olduğunu kaydetti.

PLASTİK KULLANIMI AÇISINDAN YÜZDE 85’E VARAN TASARRUF

Uygulama sayesinde, ülkedeki plastik kullanımı açısından yüzde 65 ile 85 arasında bir tasarrufun öngörüldüğünü belirten Ataoğlu, bazı marketlerin şimdiden deneme aşamasına girdiğini belirtti.

MARKETLERDE FİLELİ VE KUMAŞ ÇANTA SATILACAK

Marketlerde ayrıca fileli ve kumaş çantaların da satışa sunulacağını belirten Ataoğlu, böylece vatandaşın marketten naylon poşet almak yerine, evden getirdiği fileli veya kumaş poşetleri kullanabileceğini ifade etti.

“TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA EN ÇOK NAYLON POŞETLERE DENK GELİNİYOR”

Vatandaşın böylece naylon poşet kullanımını tercih etmeyeceğini, böylece çevrenin büyük ölçüde temizleneceğini belirten Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi’nin her Perşembe gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarında, ağırlıklı olarak naylon poşetlere denk gelindiğine dikkat çekti.

“KAPLUMBAĞALAR YUTTUĞU ZAMAN ÖLÜYOR”

Ada çevresinde özellikle caretta caretta kaplumbağalarının doğum alanları olduğuna işaret eden Bakan Ataoğlu, bu bölgelerde de ciddi bir plastik poşet yoğunluğu olduğunu, yeni doğan kaplumbağaların bu poşetleri yuttuğunu ve maalesef öldüklerini ifade etti.

POŞET FİYATLARI 20-25 KURUŞ ARASI OLACAK

Artık ücretli hale gelecek naylon poşetlerin fiyatlarına ilişkin de konuşan Ataoğlu, “Kesin olmamakla birlikte naylon poşet fiyatlarının 20-25 kuruş arasındaki bir rakam olacağını düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.

GÜNEY’DE 0,05 EURO

Güney Kıbrıs 1 Temmuz 2018 itibarıyla marketlerde satılan naylon poşetleri 0,05 Euro fiyatıyla ücretlendirdi. Türkiye ise 1 Ekim’de ücretlendireceğini açıkladı fakat henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

CARETTA CARETTALARIN YARISINDAN ÇOĞU PLASTİK YUTTU

BBC’nin aktarımına göre, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre deniz kirliliği nedeniyle Caretta Caretta kaplumbağalarının yarısından çoğunun sindirim sisteminde plastik bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin sponsorluğunda, denizlerdeki çöplerin deniz canlıları üzerindeki etkilerinin incelendiği INDICIT projesi kapsamında yapılan araştırmada 187'si canlı, 424'ü ölü olmak üzere 611 Caretta Caretta incelendi. Caretta Carettaların yüzde 53'ünün sindirim sisteminde plastik kalıntısına rastlandı.

Ölmüş olan kaplumbağaların yüzde 63'ünün sindirim sisteminde plastik bulunurken, canlı olanların yüzde 31'inin dışkısında plastik kalıntısı tespit edildi.