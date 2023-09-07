Ataoğlu: Milli Mücadele Müzesi gelecek nesiller için arşiv niteliğinde olacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, dernek Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Yapılan açıklamaya göre TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini ziyaret eden Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Amaçlarının geçmişte yaşanan acı olayları gelecek nesillere doğru şekilde anlatma ve bu yaşananların unutulmamasını sağlamak gerektiğini söyleyen Bayar, “bizlerin tecrübesi gençlere ışık olsun, bizlerin yaşadıklarını onlar yaşamasın” dedi.

Eskiden dernek olarak okullarda dersler verdiklerini de ifade eden Bayar, bu derslerin yeniden hayat bulması gerektiğini belirtti.

Yabancıların toprak alma konusuna bir sınırlama getirilmesi gerektiğini de dile getiren Bayar, hükümetin bu konuda tedbir almasını istedi.

TMT derneğinin yeni binasını tadil ettiklerini ve Milli Mücadele Müzesini hayata geçireceklerini de ifade eden Bayar bu konuda Bakan Ataoğlu’nda destek istedi

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise yaptığı konuşmada, TMT Derneği’nin Kıbrıs Türk halkı için oldukça önem arz ettiğini, derneğin fikir ve görüşlerinin değerli olduğunu belirtti.

Yabancıların toprak alma konusunda hükümetin uyarıları dikkate alacağına değinen Ataoğlu, müzecilik anlamında Bakanlığın gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kendi bakanlık bünyesinde olduğunu, bu nedenle müzecilik anlamında gerekli katkıyı koymak istediklerini dile getiren Ataoğlu, böylesi müzelerin gelecek nesiller için arşiv niteliğinde olduğunu ifade etti.

İki devletli çözüm konusunda gerek parti olarak gerekse hükümet olarak aynı kararlılığı sürdürdüklerini söyleyen Ataoğlu, federasyon çerçevesinde bir çözümün artık geçerliliğini yitirdiğini kaydetti.