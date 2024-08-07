Ataoğlu, milli sporcu Savaşkan’ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar yüksek atlama finalinde, Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk sporcu Buse Savaşkan’ı kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kabulde KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer de hazır bulundu.

Ataoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, Milli sporcu Savaşkan’ın elde ettiği başarının Kıbrıs Türk halkının tamamını gururlandırdığını ve sporcu gençlere de büyük bir motivasyon olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkıyla birlikte Savaşkan'ın olimpiyatlardaki başarısını büyük bir heyecanla takip ettiğini ifade eden Ataoğlu, Savaşkan'ın elde ettiği başarı karşısında da bütün Kıbrıs Türk halkı ile birlikte gurur duyduğunu kaydetti.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bu gururu yaşattığından dolayı başta Buse Savaşkan’a, çalıştırıcılarına, KKTC Atletizm Federasyonu başkan ve yöneticilerine ve Buse Savaşkan’ın ailesine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Buse Savaşkan da, desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, duyduğu gururu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni orada temsil etmenin, yeni nesillere bu başarıları aktarmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Savaşkan, kendini destekleyen tüm ekibine de teşekkürlerini sundu.