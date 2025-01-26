Ataoğlu: Miraç Kandili vesilesiyle dünyamıza huzur ve esenlik gelmesini diliyorum

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Miraç Kandilinde gönüllerin huzurla dolması, kardeşlik ve dayanışma duygularının daha da pekişmesi temennisinde bulundu.

Ataoğlu Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bu müstesna gece, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin sevgi ve umutla dolduğu bir zaman dilimidir. Miraç Kandili’nin vesilesiyle, tüm insanlığın barış, sağlık ve mutlulukla buluşmasını, dünyamıza huzur ve esenlik gelmesini diliyorum. Ülke olarak, birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güçle, aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla ilerleyeceğimize olan inancım tamdır. Bu kutsal gecenin manevi ışığı, hepimize umut ve cesaret versin, geleceğe daha güvenle bakmamıza vesile olsun. Miraç Kandili’nin, başta milletimiz olmak üzere tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”