Ataoğlu: ''Miraç Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz''

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bu gece idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandili’nin ardından bir başka mübarek gece olan Miraç Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Miraç Kandili'nin bizlere barış birlik, beraberlik, huzur ve güven içinde, düşmanlık, gözyaşı ve yoksulluğun olmadığı bir dünya temennisiyle başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Miraç Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diliyor, bu anlamlı gece ile birlikte, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesini Yüce Allah’tan diliyorum.

Bu habere tepkiniz:



27/02/2022 14:03