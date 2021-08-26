Ataoğlu Miracle Değirmenlik Spor Kulübünün Dayanışma Gecesine Katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine katıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, dayanışma gecesinde yaptığı konuşmada, Ataoğlu, kulüplerin büyük zorluklar çektiğini, dünyada olduğu gibi ülkede de yaşanan koronavirüs krizinin özellikle kulüpleri çok etkilediğini, birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu zorlukların daha kolay aşılabileceğini söyledi.

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26/08/2021 13:33