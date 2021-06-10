Ataoğlu: Mücadeleyi kazanmak için ısrarcıyız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Demokrat Parti’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen görüşmede Kıbrıs konusu da ele alındı.

Ataoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, “Geçen 50 yıl aşkın süre içinde Anavatan Türkiye’nin yanımızda ve savunucumuz olduğunu hissetmek bizi daha da güçlü kılıyor” dedi.

Ataoğlu, “Anavatan Türkiye’nin her platformda KKTC’nin haklı mücadelesini dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Mücadeleyi kazanmak için ısrarcıyız büyük, uğraşlar veriyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Fikri Ataoğlu, “Hak ettiğimiz haklı mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve sizlerin yanımızda durmasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU: “50 YILDIR KİMSENİN BURNU KANAMADI”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da görüşmede, “Kıbrıs’ta 50 yıldır kimsenin burnunun dahi kanamadığını” belirterek, “Kıbrıs’ta iki ayrı toplum olduğunu ve bu iki toplumun barış ve huzur içerisinde yaşamasını istediğini” dile getirdi.

“İki toplumun da kendi bağımsız iradelerinin uluslararası hukuk sisteminde tanınmasını istediğini” ifade eden Kılıçdaroğlu, “O zaman iki toplum eşit olmuş olur. KKTC’nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak dünya arenasında yerini alması bizim en büyük temennimizdir. KKTC rüştünü ispat etmiş bir bağımsız devlettir. Bizim görevimiz sizlere destek olmaktır” dedi.

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10/06/2021 20:48