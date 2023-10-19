Ataoğlu, Muhtarlar Günü’nü kutladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Muhtarlarımız, toplumumuzun temel taşlarından biridir. Her mahallede, köyde yaşayan insanların sesi, temsilcisi olan muhtarlar, yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlenirler.

Muhtarlar, mahallelerindeki ihtiyaçları tespit eder, yerel sorunları çözme konusunda çaba gösterirler. Muhtarlar, toplumun dayanışma duygusunu güçlendirir, yerel kültür ve geleneklerin koruyucusu olurlar.

Bu önemli görevleri yerine getiren muhtarlarımıza teşekkür ederim. Onların katkıları, yerel düzeydeki demokrasinin güçlenmesine yardımcı olur. Muhtarlar, topluma hizmet etmek için gönüllü olarak seçilir ve özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürür.

Muhtarlarımıza, sorunlara çözüm bulmada ve toplumlarını bir arada tutmada gösterdikleri çaba için teşekkür ve takdir ediyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”