Ataoğlu: “Muhtarlıklar, toplum yararına çalışan en etkili birimlerdir”

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19/10/2022

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Ataoğlu: “Muhtarlıklar, toplum yararına çalışan en etkili birimlerdir”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Muhtarlıklar, toplum yararına çalışan en etkili birimdirler” ifadesini kullandı.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra eden, yerel yönetimlerin önemli bir yapı taşını oluşturan, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara sunan, adeta devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi gören, demokrasi zincirinin ilk halkası fedakar muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum.”

19/10/2022 14:35
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TAGS: FİKRİ ATAOĞLU
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