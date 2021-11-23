Ataoğlu: Öğretmenlerimize ne kadar minnettar olsak azdır

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fedakârca ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan, çağdaşlığı, bilimi rehber edinen öğretmenlerimizin katkıları ve onların yetiştirdiği çocuklarımız, ülkemizin geçmişte verilen bağımsızlık mücadelesini ve ülkemizi benimseyerek, daha çağdaş bir ülke olma yolunda ilerlemek için hedeflerine yürüyecektir.

‘Bir toplum, eğitimcisine ne kadar değer verirse, geleceğine de o kadar güvenle bakar’ gerçeği doğrultusunda, bilimsel, çağdaş ve laik eğitime destek, her zaman öncelikli hedeflerimizin arasında olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Bizler de bu bilgiler ve gerçekler ışığında, farklı proje ve uygulamalarla eğitime katkı sağlamak, eğitimi daha ileriye taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekmektedir. Öğretmenlerimize ne kadar minnettar olsak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum.

Eğitime ömrünü adamış, gücünü sevgiden alan, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olan öğretmenlik mesleğini icra eden kıymetli öğretmenlerimize sağlık ve huzur diliyor, geleceğimize yön veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

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23/11/2021 18:28